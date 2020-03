Pepco reaguje na koronawirusa. Zmiany dla klientów i pracowników

W związku z panującą pandemią koronawirusa duże sieci handlowe muszą wprowadzić zmiany, które zapewnią bezpieczeństwo ich pracownikom, a także klientom odwiedzającym sklepy w tym trudnym czasie. Jakie rozwiązania wprowadziło Pepco? Postanowiliśmy zapytać u źródła. Na nasze pytania opowiedziała Agnieszka Olejniczak, dyrektor marketingu Pepco Poland.

Czy Pepco pracownicy zostali specjalnie przeszkoleni?

Tak. Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników jest dla nas priorytetem. Dlatego wprowadziliśmy specjalne procedury zwiększające to bezpieczeństwo zarówno pracowników w sklepach, jak i w innych jednostkach firmy. W sklepach to m.in. dodatkowe wymogi dot. higieny rąk, dezynfekcji, obsługi klienta. W punktach handlowych wywieszone także zostały plakaty informujące klientów o zaleceniach dot. bezpiecznego robienia zakupów. Także w tym zakresie pracownicy zostali przeszkoleni.

Czy są zaopatrzeni w sprzęt ochronny?

Tak. To zarówno płyny dezynfekujące, jak i rękawiczki jednorazowe, na terenie Centrum Dystrybucji dodatkowo odbywa się bezdotykowa kontrola temperatura ciała wszystkich osób wchodzących lub wjeżdżających na teren. Ponadto zwracamy się z prośbą do klientów o dokonywanie płatność kartą lub telefonem i zachowanie odpowiedniej odległości.

Czy mają Państwo zapasy wymaganego sprzętu ochronnego?

Tak. Jest to wprawdzie utrudnione ze względu na priorytet, jaki w dostępie do tych zabezpieczeń mają szpitale i inne instytucje związane z opieką nad dziećmi i starszymi osobami, ale już uzupełniamy te zapasy na bieżąco.

Czy nastąpiły regulacje w pracy zmianowej?

Tak. Wynikają one z faktu, że sklepy znajdujące się w centrach handlowych powyżej 2000 m kw. zostały decyzją Rządu zamknięte, a w pozostałych skróciliśmy czas otwarcia do 8 godzin. To oznacza reorganizację pracy w praktyce wszystkich pracowników naszej sieci. To wpływa również na zmiany organizacji pracy w Centrum Dystrybucji. Pracownicy centrali, jeśli mają taką możliwość, pracują zdalnie.

Czy najstarsi pracownicy nadal mają styczność z klientami?

Nie stosujemy kryterium wiekowego w określaniu obowiązków służbowych naszych pracowników, a wszyscy sprzedawcy mający styczność z Klientami stosują obecnie najwyższe procedury bezpieczeństwa. Ale rozmawiamy w sklepach na temat konkretnej sytuacji poszczególnych pracowników. Wszelkie wątpliwości i obawy pracowników, w tym związane z wiekiem, są zgłaszane do przełożonych i na bieżąco uwzględniane.

