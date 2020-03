Alkohol bez akcyzy? Tak, ale tylko do celów dezynfekcyjnych

Zwolnienie z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji płynów dezynfekujących, stosowanych w zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zakłada rozporządzenie ministra finansów, które dzisiaj weszło w życie, poinformował rzecznik Ministerstwa Finansów Paweł Jurek na Twitterze.

W Polsce zakażenie koronawirusem stwierdzono obecnie u 649 osób, siedem osób zmarło. W związku z epidemią niektóre spółki Skarbu Państwa przystąpiły do produkcji płynu do dezynfekcji. Są to: PKN Orlen, KGHM Polska Miedź oraz Polfa Tarchomin.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w sobotę. Zwolnienie z podatku ma obowiązywać od dzisiaj do 27 marca 2020.

Warunkiem jego uzyskania jest:

obecność funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej przy wykonywaniu czynności użycia alkoholu etylowego do produkcji produktów biobójczych, ich konfekcjonowania i wydania z magazynu producenta, podmiotu konfekcjonującego lub Agencji Rezerw Materiałowych, lub Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych



wpisanie produktów biobójczych do Wykazu Produktów Biobójczych, nie później niż w dniu ich dostarczenia Agencji Rezerw Materiałowych lub Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych na realizację ich zadań statutowych



dostarczenie produktów biobójczych Agencji Rezerw Materiałowych lub Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych na potrzeby przekazania tych produktów do celów związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką lub zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.



