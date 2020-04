Tak sklepy będą otwarte przed świętami. Część działa całodobowo

Jak są otwarte sklepy przed świętami? Takie pytanie zapewne stawiają sobie osoby, które nie zrobiły jeszcze niezbędnych zakupów. Na to jest czas do 11 kwietnia, ponieważ zarówno w świąteczną niedzielę, jak i poniedziałek, sklepy będą zamknięte. Biorąc pod uwagę fakt, że również do soboty obowiązują najnowsze rozporządzenia zakładające, że w markecie mogą przebywać maksymalnie trzy osoby na jedną kasę, to perspektywa stania w długich kolejkach nie napawa optymizmem. Największe sieciówki postanowiły jednak przez kilka dni działać całodobowo, co wprawdzie będzie znacznym obciążeniem dla pracowników, ale znacznie usprawni robienie zakupów klientom.

Które sklepy są otwarte przez całą dobę?

Od wtorku 7 kwietnia całodobowo są otwarte Biedronki. Markety należące do sieciówki będą otwarte również w sobotę 11 kwietnia, ale ostatnia płatność za zakupy będzie przyjmowana o godzinie 13:55. Od kilku dni 24 godziny na dobę działa także większość marketów Lidl, chociaż w tych sklepach od godziny 3 do 4 w nocy obowiązuje przerwa techniczna, kiedy to robienie zakupów jest niemożliwe. Lidl przygotował listę wszystkich swoich placówek wraz z aktualnymi godzinami otwarcia, a ich wykaz można znaleźć pod tym linkiem.

Kaufland z kolei funkcjonuje obecnie od godziny 6 do 24, a pięć marketów należących do sieciówki jest otwarta całodobowo. Dotyczy to placówek w Gdańsku, Lublinie, Krakowie (ul. Wielicka) oraz Warszawie (ul. Stalowa i ul. Legnicka). A jak Kaufland jest otwarty w sobotę 11 kwietnia? Z informacji przekazanych na stronie firmy wynika, że tego dnia zrobimy zakupy do godziny 13. Podobnie jak większość sklepów Kaufland, również markety Netto są otwarte od godziny 6 do 24, a w sobotę do godziny 13. Klienci Aldi do piątku będą robili zakupy godzinę krócej, bo do 22, a w sobotę – podobnie jak w przypadku Netto i Kauflandu – do 13.

Jak otwarte są sklepy Carrefour i Auchan?

Godziny otwarcia sklepów Carrefour są dosyć zróżnicowane, ale klienci mogą robić zakupy najczęściej od godziny 6:30 do 23. Pełny wykaz marketów wraz z konkretnymi godzinami znajduje się pod tym linkiem. Placówki Auchan są z kolei otwarte od 6:30 do 21, a w sobotę do godziny 13.

Czytaj także:

Na koronawirusie zyskują małe sklepy: Niewyobrażalne wzrosty sprzedaży