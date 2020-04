H&M i CCC ponownie otwierają część sklepów stacjonarnych w Polsce

H&M otwiera cztery sklepy

Wszystkie sklepy należące do szwedzkiego giganta odzieżowego zostały zamknięte 14 marca po tym, jak w życie weszło rozporządzenie ograniczajće handel w galeriach handlowych. Od 21 kwietnia kierownictwo sieci postanowiło otworzyć cztery sklepy znajdujące się poza galeriami.

Otwarte sklepy H&M znajdują się w następujących lokalizacjach:

Katowice - ul. Stawowa 9,

Zakopane - ul. Krupówki 49,

Wrocław - ul. Świdnicka 7,

Sopot - ul. Bohaterów Monte Cassino 55/57.



Sklepy te otwarte są w godzinach 11-19 i jak zapewniają przedstawiciele sieci - działają zgodnie ze wszystkimi aktualnymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Inspekcji Sanitarnej. „Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa. W sklepach czekają na Was rękawiczki i żele dezynfekujące. Prosimy również o zachowanie bezpiecznego dystansu oraz wybranie płatności bezgotówkowej” - zaapelowano do klientów. Firma poinformowała też, że dostęp do przymierzalni został zablokowany - można odzież kupić, przymierzyć w domu i ewentualnie oddać.

Sto salonów stacjonarnych CCC otwartych dla klientów

Na podobny krok zdecydowała się firma CCC, która ponownie uruchomiła 100 sklepów obuwniczych działających poza centrami handlowymi. CCC spodziewa się, że - przynajmniej na początku - ruch w sklepach będzie dużo niższy niż przed kryzysem.

Kiedy otwarcie galerii handlowych?

W ubiegłym tygodniu rząd przedstawił plan łagodzenia ograniczeń związanych z epidemią, w tym plan odmrożenia gospodarki. Podzielony został na cztery etapy. W trzecim etapie planowane jest otwarcie sklepów w galeriach handlowych, gastronomii (stacjonarnie z ograniczeniami), zakładów fryzjerskich i salonów kosmetycznych, żłobków, przedszkoli i klas 1-3.

W środę 22 kwietnia odbyła się wideokonferencja premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremier Jadwigi Emilewicz z szefami galerii handlowych. - Są wypracowywane takie rozwiązania, które pogodzą bezpieczeństwo z dalszą działalnością centrów handlowych - powiedziała PAP Jadwiga Emilewicz. Dodała, że rząd chce być pewny, że społeczeństwo może bezpiecznie korzystać z galerii handlowych i temu służy dialog z branżą.

Polityk podkreśliła, że w trakcie rozmów poruszane były tematy bezpieczeństwa klientów galerii, współpracy przy odmrażaniu gospodarki. – Przede wszystkim chcemy być pewni, że społeczeństwo może bezpiecznie korzystać z galerii handlowych i temu służy intensywny dialog z branżą, który prowadzimy, tworząc protokoły bezpieczeństwa – wskazała.

