60 godzin zakupów w Biedronce. Białe noce i promocja z... bananami

W ten weekend Biedronka zaprasza na... 60 godzin nieprzerwanych zakupów. „Już od piątkowego poranka ponad 2500 sklepów sieci Biedronka będzie czynne nieprzerwanie aż do niedzieli 26.04, co najmniej do godziny 21:00” – kusi popularna sieć marketów. Klientów czekają promocje, m.in. dwie „Białe Noce” , kiedy to wybrane produkty będą dostępne w ofercie 2+2 i innych ofertach.

Biała Noc

W trakcie „Białej Nocy” z piątku na sobotę klienci będą mogli skorzystać z promocji 2+2. Każdy klient, który zakupi 4 różne kosmetyki albo 4 różne artykuły przemysłowe lub tekstylia, otrzyma 2 najtańsze produkty za darmo. „Biała Noc” z soboty na niedzielę​ to z kolei oferta dla tych klientów, którzy kupią 20 różnych produktów, spośród nich 3 otrzymają gratis – możliwe są zwielokrotnienia tego rabatu. Promocji nie podlegają jednak produkty standardowo wyłączane z promocji ze względu na osobne przepisy prawne, takie jak: alkohol, papierosy czy produkty żywienia początkowego oraz torby zakupowe.

Vouchery za banany

Promocja czeka także na wielbicieli bananów. Tych w Polsce nie brakuje. Jak twierdzi Biedronka, w 2019 roku w sklepach tej sieci kupiono aż 150 mln kg tych owoców. Teraz sieć chce nas nakłonić, byśmy kupowali jeszcze więcej bananów. W jaki sposób? Od rana do północy w piątek i sobotę każdy klient posiadający kartę Moja Biedronka otrzyma zwrot wartości zakupionych bananów na specjalny voucher (do 10 zł na dzień), możliwy do wykorzystania w dniach 29-30 kwietnia.

