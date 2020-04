Kurierzy dostarczą do domu zakupy spożywcze

Paczka zawiera podstawowy asortyment 30 produktów spożywczych i higienicznych m.in. makaron, mąkę, ryż, herbatę, przetwory pomidorowe czy papier toaletowy.

Są to artykuły pierwszej potrzeby, zarówno marki własnej, jak i marek producenckich, które cieszą się popularnością wśród klientów sieci Kaufland. Dzięki temu rozwiązaniu klienci mogą zrobić zakupy bez wychodzenia do sklepu, respektując kluczową wytyczną prewencyjną, czyli pozostanie w domach.

– Szczególny czas wymaga stosowania nieszablonowych rozwiązań. W DHL Parcel naszym wyróżnikiem jest pełna elastyczność w dostosowaniu do potrzeb klienta. Tak jest również w tym przypadku. Dostarczamy zakupy klientom pod drzwi, by mogli bezpiecznie zostać w domu. W obliczu sytuacji, z którą obecnie wszyscy się mierzymy, zakupy są jednym z największych codziennych wyzwań. Zwłaszcza dla osób starszych lub tych, które mają trudności z przemieszczaniem się. Jesteśmy przekonani, że możliwość zakupienia podstawowych produktów z dostawą na wskazany adres dla wielu klientów będzie dużym udogodnieniem – komentuje Magdalena Bugajło, dyrektor ds. komunikacji i PR w DHL Parcel.

Klienci mogą czuć się w pełni bezpiecznie. Kurierzy, którzy dostarczą paczki z zakupami są profesjonalnie przygotowani do bezpiecznego doręczenia. Zostali wyposażeni w rękawiczki, maseczki, płyny dezynfekujące i mobilne dystrybutory wody służące do mycia rąk również w trasie. Ponadto, w ostatnim czasie firma wprowadziła bezdotykowe potwierdzenie odbioru i możliwość płatności kartą u kuriera. Są to rozwiązania rekomendowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

