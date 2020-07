Zenek Martyniuk w reklamie znanego sklepu. Przygotował przeróbkę swojego hitu

Reklamy telewizyjne i radiowe mają to do siebie, że często towarzysza im wpadające w ucho melodie. Niekiedy artyści przygotowują przeróbki znanych przebojów na potrzeby znanych marek, by w ten sposób jeszcze bardziej zapaść w pamięć odbiorców. Obok reklamy promowanej własnie przez MediaMarkt raczej ciężko przejść obojętnie.

„Lato z Zenkiem” takie hasło towarzyszy najnowszej kampanii MediaMarkt, w której bierze udział Zenek Martyniuk. Gwiazdor disco polo na potrzeby reklamy stworzył specjalną wersję hitu „Przez twe oczy zielone”. „A ja na to jak na lato, z tatą, mamą, szwagrem, wujem. Rabat duży to nie wszystko, bo przyjemniej się kupuje” – śpiewa artysta w pierwszym spocie z serii. „Rozpoznawalność i sympatia” Dlaczego sieciówka zaczęła współpracę akurat z Martyniukiem? – Istotna była dla nas nie tylko rozpoznawalność i ogólna sympatia, jaką cieszy się gwiazdor, ale także jego autentyczność i naturalność na scenie oraz poza nią. Jesteśmy przekonani, że pozytywna energia naszej gwiazdy zachęci do wizyty w naszych sklepach wszystkich tych, którym w duszy gra muzyka. Ta muzyka w wakacyjne dni grać może na najbardziej nowoczesnym sprzęcie w bardzo przystępnych cenach – powiedziała w rozmowie z wirtualnemedia.pl Ewelina Piątek, manager ds. marketingu sieci MediaMarkt. Obecna promocja sygnowana wizerunkiem Martyniuka potrwa do 15 lipca. „Oszczędzaj kupując ze swoją ekipą i wybieraj spośród tysięcy produktów. 20 proc. za drugi, 40 proc. za trzeci i 70 proc. za czwarty produkt w zestawie. Obniżka dotyczy najtańszego produktu w zestawie” – czytamy w komunikacie marki. Czytaj także:

