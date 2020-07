Groźna bakteria w hamburgerach. GIS ostrzega

GiS poinformował, że chodzi o produkt „Hamburger XXL drobiowo-wieprzowy” 450 g (numer partii 276/VI, termin przydatności do spożycia 16.07.2020) oraz „Hamburger drobiowy” 300g (numer partii 294/VI), termin przydatności do spożycia - 20.07.2020r.). Ponadto producent, Konspol Holding Sp. z o.o., podjął decyzję o wycofaniu produktu pn. Hamburger drobiowy, 1,5 kg, numer partii 294/VI z terminem przydatności do spożycia 17.07.2020.

Konsumenci ostrzegani są, że nie należy spożywać produktów z partii objętych komunikatem, szczególnie bez odpowiedniej obróbki termicznej. W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu hamburgerów, należy skontaktować się z lekarzem. Konspol prosi klientów, którzy kupili hamburgery z wymienionych partii, aby wyrzucili je bądź zwrócili do punktu, w którym zostały zakupione.

Listerioza

Bakterie Listeria monocytogenes wywołują chorobę zwaną listeriozą. U dorosłych powoduje ona objawy grypopodobne, wymioty, biegunkę, posocznicę, a nawet zapalenie opon-rdzeniowo mózgowych.