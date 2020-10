Niedziele handlowe 2020. Czy jutro zrobimy zakupy?

Od początku 2020 roku obowiązują jeszcze bardziej rygorystyczne zasady dotyczące zakazu handlu w niedziele. Zgodnie z ustawą jest to możliwe wyłącznie siedem razy w roku. Były to ostatnia niedziela stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także niedziela przed Wielkanocą. W tym roku pozostały więc jeszcze dwie z siedmiu niedziele, gdy będziemy mogli zrobić zakupy. Będą to poprzedzające Boże Narodzenie 13 i 20 grudnia.

Niedziele handlowe 2020. Czy 11 października sklepy będą otwarte?

Zgodnie ze wspomnianymi wcześniej zapisami, w niedzielę 11 października sklepy będą zamknięte. Warto jednak przypomnieć, że ustawa nie obowiązuje punktów takich jak placówki pocztowe, lodziarnie, stacje benzynowe czy sklepy na dworcach. Tam mamy możliwość zrobienia zakupów w każdą niedzielę.

Zakaz handlu w niedziele

Ustawa ograniczająca handel w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 roku. Zgodnie z nią w 2018 roku w każdym miesiącu były po dwie handlowe niedziele. W 2019 r. ograniczenia były jeszcze większe, ponieważ zakupy można było zrobić tylko w jedną – ostatnią niedzielę w miesiącu. Jeszcze ostrzejsze przepisy zaczęły obowiązywać 1 stycznia 2020 roku. Zgodnie z ustawą, sklepy są zamknięte w niedziele, poza siedmioma wyjątkami, m.in. przed świętami Wielkanocy i Bożego Narodzenia.