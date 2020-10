Amazon ma problem z oszustami działającymi od wewnątrz firmy. Jeden z nich już siedzi w więzieniu

Amazon poinformował, że były pracownik firmy został aresztowany za popełnienie wobec niej oszustwa. Firma twierdzi, że zgłosiła Vu Anh Nguyen do Federalnego Biura Śledczego w lipcu 2020 r. w związku z fałszywymi zwrotami dla niego i jego współpracowników za produkty zamówione na Amazon.com. Według dokumentów sądowych Departament Sprawiedliwości USA w piątek wniósł oskarżenie przeciwko Nguyen o oszustwa federalne i kradzież tożsamości.

Nguyen był wcześniej zatrudniony w firmie Amazon jako współpracownik ds. sprzedaży, pracował w siedzibie w Tempe w Arizonie. Na tym stanowisku jego praca polegała na zapewnieniu wsparcia sprzedawcom będącym kontrahentami firmy Amazon oraz pomocy w tworzeniu list sprzedawców i zarządzaniu nimi przy użyciu konta „Spoofer”, które umożliwia pracownikom Amazona przeglądanie i edytowanie kont sprzedawców zewnętrznych.

Z tych kont pracownicy Amazona mogą ręcznie autoryzować zwroty kosztów za przedmioty zamówione od sprzedawców zewnętrznych. W ten sposób doszło do nadużycia.

W skardze karnej zarzuca się, że Nguyen popełnił oszustwo bankowe między listopadem 2019 r. a lutym 2020 r., Wykorzystując dostęp swojego pracownika, zdefraudował 96 508,13 dolarów, w postaci zwrotów pieniędzy sobie i innym. Zwroty te nie były wymagane przez legalnych nabywców. W trakcie tego działania Nguyen używał lub spowodował użycie przelewów międzystanowych i międzypaństwowych.

Kradł, zamawiał, fałszywie zwracał towary

Zarzut obejmuje około 318 nieautoryzowanych zwrotów środków za zamówienia zakupione za pośrednictwem ośmiu kont Amazona należących do Nguyena i innych. Obejmowały one zwroty za przedmioty o wysokiej wartości, takie jak komputery i elektronika, z których żaden nigdy nie został zwrócony do Amazona.

Nguyen obsługiwał również dwa zewnętrzne konta sprzedawcy, Bullsy i ItemsQuest, na których wydawano zwroty za zamówienia, które wysyłał do własnego domu lub innych, do których miał dostęp.

Nguyen zamówił również przedmioty o wartości 222,04 dolarów wysłane do jego domu w ramach swojego działania, jak mówi oskarżenie, a następnie oszukańczo zezwolił na zwrot kosztów za te przedmioty, pozwalając sobie zachować przedmioty bez płacenia za nie.

Ponadto 14 sierpnia 2019 r. Nguyen dopuścił się kradzieży tożsamości związanej z oszustwami elektronicznymi, wykorzystując imię i nazwisko oraz dane karty kredytowej należące do osoby trzeciej, twierdzi FBI. Wiązało się to z zamówieniem na łączną kwotę 47,80 dolarów na artykuły gospodarstwa domowego, takie jak organizer do szuflady i wkładki do szafek.

Pracownik oszukiwał nie tylko Amazona

Nguyen został pierwotnie zatrudniony przez Amazon 4 marca 2019 r. Jego zatrudnienie zostało zakończone 24 marca 2020 r. po tym, jak zignorował wielokrotne próby skontaktowania się z nim przez Amazon w związku z oszukańczą działalnością, którą wykrył detalista.

Niezależnie od sprawy dotyczącej oszustwa Amazona, Nguyen był celem śledztwa Departamentu Sprawiedliwości i FBI w sprawie oszustwa związanego z papierami wartościowymi znanymi jako „free-riding”, które przyniosły straty w wysokości około 695 tys. dolarów ośmiu firmom maklerskim. Mówi się jednak, że te straty wyniosły w rzeczywistości ponad 1 milion dolarów.

Amazon w opublikowanym komunikacie prasowym zauważa, że posiada systemy ograniczające niewłaściwe wykorzystanie swoich narzędzi oraz monitorujące i wykrywające podejrzane zachowanie. Systemy te zidentyfikowały podejrzane zwroty, co wywołało reakcję firmy. Następnie Amazon zgłosił sprawę do FBI.

Większy problem z oszustami

Sprzedawca detaliczny regularnie prowadzi dochodzenia i wytacza procesy sądowe mające na celu zwalczanie oszustw na swojej platformie. Niedawne obejmowały wsparcie oskarżeń o oszustwa bankowe przeciwko czterem osobom, które zdefraudowały 19 milionów dolarów w oszukańczym systemie fakturowania, wymierzonym w system dostawców Amazon. Tego lata uruchomiono również w Amazonie dział zajmujący się przestępstwami podrabiania, aby zająć się rosnącym problemem z podrabianymi produktami sprzedawanymi na platformie i pomóc powstrzymać wiele oszukańczych programów marketingowych.

Podczas gdy wiele schematów oszustw dotyczyło stron zewnętrznych, w niektóre są zaangażowani pracownicy firmy Amazon. We wrześniu Departament Sprawiedliwości USA oskarżył sześć osób o przekupienie pracowników Amazona, w zamian za przywrócenie na platformę ich zakazanych produktów lub usług. W przeszłości pracownicy Amazona byli również aresztowani za kradzież towarów.

Oświadczenie Amazona

Amazon przedstawił krótkie oświadczenie w sprawie nowych zarzutów dotyczących Nguyena.

„Dziękujemy Departamentowi Sprawiedliwości i Federalnemu Biurze Śledczym za ich szybką pracę w celu pociągnięcia tego oszusta do odpowiedzialności. W Amazonie nie ma miejsca na wykroczenia lub oszustwa. Stawiamy naszych pracowników na wysokim poziomie, posiadamy systemy aktywnego zapobiegania oszustwom, nadal monitorujemy działania i będziemy podejmować wszelkie środki, aby chronić nasz sklep i pociągać do odpowiedzialności złych ludzi”.