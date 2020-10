Zakupy w czerwonej strefie. Rzecznik rządu zapowiedział ważną zmianę

Piotr Müller, rzecznik rządu przyznał dziś, że w czerwonej strefie obowiązywać będzie jeszcze jedna, ważna zasada dotycząca robienia zakupów. Podczas wczorajszej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował o wprowadzeniu limitu liczby osób, względem tego ile w danym sklepie jest kas. Od 17 października w sklepie będzie mogło przebywać pięć osób na każdą kasę, która jest dostępna.

Limity w sklepach. Nowe wytyczne

Dziś rzecznik rządu powiedział jednak o kolejnej zmianie, o której premier wczoraj nie wspominał. – Limity dotyczące klientów będą uzależnione od powierzchni – mówił w programie „Tłit” Wirtualnej Polski Piotr Müller.

Jak przyznał rzecznik rządu, chodzi o dostosowanie limitów do rzeczywistości.