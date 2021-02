„Praca na lata”. Lidl kusi pracowników

„Dla znających się na rzeczy”, „dla działających zespołowo”, „dla podejmujących wyzwania” – od takich słów zaczyna się najnowsza kampania pracownicza Lidl Polska, która ma na celu zainteresowanie kandytatów pracą w różnych obszarach firmy.

Jak czytamy w komunikacie, sieć „mówi otwarcie – owszem jest to praca wymagająca wysiłku, ale przede wszystkim dająca satysfakcję i poczucie bezpieczeństwa”. Co ma do zaoferowania Lidl poza kampanią?

Kampania Lidla „Praca na lata”

Kampania Lidla „Praca na lata” to druga odsłona komunikacji employer brandingowej rozpoczętej we wrześniu. Lidl podkreśla, że szuka załogi „na lata”, o czym świadczą atrakcyjne (wg sieci) warunki zatrudnienia, które firma zapewnia swoim pracownikom i oferuje kandydatom.

Lidl Polska przypomina w kampanii, że od lat znajduje się w gronie najlepszych pracodawców. W tym roku firma po raz kolejny została nagrodzona Top Employer Polska i Top Employer Europe. Tradycyjnie już, bohaterami najnowszej kampanii sieci są jej pracownicy – Iwona i Tomasz.

Warunki zatrudnienia i 2 600 nowych miejsc pracy

Niedawno sieć informormowała, że w najbliższych miesiącach stworzy ponad 2 600 nowych miejsc pracy. Przyszłych pracowników Lidl Polska stara się zainteresować „bardzo atrakcyjnymi” (w swojej opinii) warunkami pracy i od lat najwyższymi zarobkami na rynku – wyższymi niż średnie zarobki w handlu.

Podwyżki płac w Lidlu

Od marca 2021 r. pracownicy sklepów, rozpoczynający swoją karierę, będą zarabiać od 3 550 zł brutto do 4 350 zł brutto. Natomiast po roku pracy pracodawca gwarantuje im podwyżkę płacy do poziomu od 3 650 zł brutto do 4 550 zł brutto, a po dwóch latach stażu wynagrodzenie wzrasta do poziomu od 3 900 zł brutto do 4 800 zł brutto.

Dodatkowo zarząd firmy postanowił docenić wkład i zaangażowanie wszystkich pracowników sieci. Każda osoba, z minimum półrocznym stażem pracy, otrzyma jednorazową nagrodę roczną w wysokości od 50 proc. do 100 proc. wartości wynagrodzenia.

Równość płci w Lidlu

Lidl Polska oferuje też szereg benefitów pozapłacowych, takich jak umowa o pracę na minimum 12 miesięcy, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, karta Multisport, szkolenia oraz wyprawka „dla maluszka” i pierwszoklasisty, a także bezpłatny program wsparcia psychologa, prawnika i doradcy finansowego. „Jedną z zalet pracy w Lidl Polska jest również szansa na rozwój zawodowy – promujemy równość płacową kobiet i mężczyzn oraz awanse wewnętrzne” – informuje sieć.

Nowa odsłona kampanii „Praca na lata”, która prowadzona jest w wielu kanałach komunikacyjnych, rozpoczęła się 22 lutego.

