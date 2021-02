Rossmann droższy w Polsce niż w Niemczech? Prezes firmy wyjaśnia

Prezes firmy Rossmann Polska Marek Maruszak udzielił obszernego wywiadu serwisowi biznesowemu Money.pl. Jednym z tematów były ceny. Prezes odniósł się do pojawiających się informacji (które klienci formują jako zarzuty), że niemieckie ceny artykułów bywają czasami niższe niż polskie, co przy porównaniu siły nabywczej konsumentów w obu krajach jest co najmniej zastanawiające.

„Niemcy chcą mieć stale niską cenę. My nie wyobrażamy sobie wizyty w sklepie bez promocji” – wyjaśnił Marek Maruszak. Tym samym przyznał, że w Polsce są często wyższe ceny niż w Niemczech, ale globalnie nie ma o tym mowy.

Niemcy nie są takimi wielbicielami promocji

„W Niemczech promocje nie są tak popularne, jak w Polsce, to mniej niż 15 proc. sprzedaży. Natomiast polski konsument szuka przede wszystkim okazji. My nie wyobrażamy sobie wizyty w sklepie bez promocji” – dodał Maruszak, informując, że w polskich sklepach Rossmanna w promocji sprzedaje się ponad 50 proc. artykułów.

Sieć porównała ceny polskie i niemieckie. Okazało się, że wliczając promocje, ceny w polskim Rossmannie są o ok. 6 proc. niższe niż w Niemczech.

Rossmann to sieć drogerii działająca na rynkach w Albanii, Niemczech, Czechach, Polsce, Turcji, na Węgrzech i w innych krajach.

