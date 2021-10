O ile więcej płacimy dziś za zakupy w sklepie osiedlowym niż przed rokiem? Mamy dane

We wrześniu 2021 zapłaciliśmy za zakupy o 2,5 proc. więcej niż we wrześniu 2020 roku, ale jednocześnie kupiliśmy o 3 proc. mniej. To pokazuje, że nie jesteśmy odporni na wzrosty ceni chcąc nie chcąc, rezygnujemy z części zakupów. Tak wynika z danych M/platform, która monitoruje sprzedaż w małych sklepach stacjonarnych. W przeciętnym koszyku zakupowym znalazło się dokładnie tyle samo produktów co rok temu, ale za zakupy zapłaciliśmy o 5,7 proc. więcej, co w praktyce oznaczało, iż podobny koszyk jak przed rokiem stał się droższy o ponad złotówkę.

Jedyną znaczącą grupą, która zanotowała wzrost sprzedaży jeśli chodzi o częstotliwość jej zakupu w sklepach tradycyjnych, były produkty świeże. Wszystkie inne istotne dla tego kanału kategorie kupowaliśmy rzadziej niż rok temu. Za niemal wszystkie istotne dla handlu tradycyjnego kategorie jednocześnie więcej zapłaciliśmy.

Zmiany na półce z alkoholami

W stosunku do września 2020 szczególnie zauważalne w przeciętnych koszykach analizowanych w ramach M/platform były wyższe ceny dla takich kategorii jak wódka (+13,4 proc.) oraz inne alkohole mocne jak whisky, rum, gin czy likiery (+15,2 proc.). Wzrosły również ceny napojów bezalkoholowych (+6,8 proc.) czy nabiału (+3,2 proc.). Nieco mniejszy wzrost cen w sklepach tradycyjnych zaobserwować mogliśmy dla wyrobów tytoniowych (+1,9 proc.) czy piwa (+1,5 proc.).

„Rzadsze występowanie na paragonach zakupowych w handlu tradycyjnym sprawiło jednak, iż w przypadku wymienionych kategorii obserwowaliśmy kilkuprocentowy spadek wartości sprzedaży” – czytamy w wynikach raportu. I tak, w czołówce rankingu kategorii sprzedawanych w tym kanale sprzedaży w szczególności zmniejszyła się wartość sprzedaży dla kategorii piwa (-7,4 proc.), wódki (-6,4 proc.) czy słodyczy (-5,4 proc.) oraz napojów bezalkoholowych (-4,7 proc.). Spadkiem charakteryzowała się także największa pod względem wartości w sklepach tradycyjnych kategoria wyrobów tytoniowych (-2,3 proc.).

