Jest nowy sposób na ominięcie zakazu handlu w niedzielę. „Na wypożyczalnię”

1 lutego weszła w życie znowelizowana ustawa o zakazie handlu w niedzielę. Zaostrza ona dotychczasowe zasady, za sprawą których możliwe było omijanie zakazu przez placówki mające status placówki pocztowej. Teraz działalność mogą prowadzić jedynie sklepy osiągające minimum 40 proc. przychodów z działalności pocztowej.

Sieciom handlowym pozostało zatem dostosowanie się do nowych zasad i tym samym funkcjonowanie jedynie od poniedziałku do soboty (plus oczywiście w handlowe niedziele). Nie brakuje jednak placówek, które szukają innej „furtki” umożliwiającej działalność w ostatnim dniu tygodnia.

Jak sklepy omijają zakaz handlu?

To przypadek sklepów Intermarche. Jak już informowaliśmy, w Cieszynie właściciele placówki postanowili skorzystać z tego, że przed supermarketem stoi przystanek komunikacji miejskiej. Wykorzystując ten fakt, sklep nazwano dworcem autobusowym, dodając mu odpowiedni napis i wywieszając nad wejściem napis „poczekalnia”.

Na tym jednak nie koniec, gdyż inny sklep sieci, zlokalizowany w Lipnie, poinformował o otwarciu w każdą niedzielę InterPoCzytelni. Placówka ma być otwarta w każdą niedzielę, korzystając z wyjątku w zakazie handlu dla placówek handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku.

Sposób „na wypożyczalnię”

Z tego samego wyjątku korzysta również sieć sklepów monopolowych Al. Capone. Jak podaje portal wiadomoscihandlowe.pl, niektóre placówki sieci funkcjonują w niedziele niehandlowe jako... wypożyczalnie sprzętu sportowego i rekreacyjnego. W ofercie m.in. zestawy do pokera, badmintona, tenisa stołowego, a także szachy, warcaby, czy zestaw do wędkowania.

Klienci mogą dokonywać rezerwacji sprzętu telefonicznie bądź mailowo. Ceny? Od 3 zł (jenga, karty do brydża) do 30 zł (zestaw stojący do darta), plus kaucja – od 10 do 100 zł.

Póki co usługa została wdrożona w kilkunastu sklepach na ponad 80 zrzeszonych w sieci Al.Capone. Korzystać z niej mogą głównie mieszkańcy Tarnowa i okolic.

Sklepy Al. Capone muszą mieć się jednak na baczności, gdyż wspomniana działalność placówek Intermarche dotarła do szefa „Solidarności” (główny inicjator ustawy o zakazie handlu) Piotra Dudy, który zapowiedział, że zwróci się do Głównego Inspektora Pracy z żądaniem kompleksowej kontroli przestrzegania zakazu handlu w niedziele przez sklepy sieci.

