Revlon złożył wniosek o upadłość, ale zawalczy, by kosmetyki nie zniknęły z półek

Firma kosmetyczna Revlon, która sprzedaje kosmetyki do makijażu i farby do włosów pod swoją marką, a w portfolio ma także produkty sygnowane przez Britney Spears i Christinę Aguilerę, złożyła wniosek o upadłość z jednoczesną ochroną przed roszczeniami wierzycieli. Przenosząc to na grunt polskiego prawa, decyzja zarządu Revlon jest zbliżona do wniosku o restrukturyzację, bo firma ma nadzieję odbudować swoją pozycję, naprawić błędy i dalej działać. W wychodzeniu z bankructwa pomoże 575 mln dolarów, które zapewnili firmie wierzyciele. Na koniec marca spółka miała 3,3 mld dol. długoterminowego zadłużenia.

40 składników w jednej szmince

Cytowana przez BBC Prezes i dyrektor generalna Revlon, Debra Perelman, powiedziała, że złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości pozwoli firmie „zaoferować naszym klientom kultowe produkty, które dostarczamy od dziesięcioleci, zapewniając jednocześnie wyraźniejszą ścieżkę dla naszego przyszłego wzrostu”.

Za kłopoty działającej od 1932 roku firmy odpowiadają zakłócenia w łańcuchach dostaw. Odpowiedzialny za przeprowadzenie restrukturyzacji Robert Caruso przedstawił skalę problemu na przykładzie szminki. Do jej wyprodukowania potrzeba aż 35-40 różnych składników, z których tylko niewielka część jest dostępna od ręki.

Ostatnie dwa lata nie były łatwe dla producentów kosmetyków. Wiele klientek pracowało z domu i ograniczyło wyjścia, więc zmniejszyły częstotliwość kupowania podkładów do twarzy czy lakierów do rzęs. W 2020 roku sprzedaż produktów Revlon spadła o 21 proc. w porównaniu do wyników z 2019 roku. Wprawdzie w zeszłym roku biznes się odbił, ale przychody firmy wciąż są poniżej poziomów sprzed pandemii.

Czytaj też:

Coraz więcej chemikaliów w kosmetykach. Czy ich stosowanie jest jeszcze bezpieczne?