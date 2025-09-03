Polski przemysł słabszy od prognoz. PMI znów poniżej 50 pkt

Sierpniowe dane S&P Global Poland Manufacturing PMI wskazują na dalsze pogorszenie warunków w polskim przemyśle. Wskaźnik osiągnął poziom 46,6 pkt, co oznacza spadek aktywności w porównaniu z poprzednim miesiącem. Choć rezultat okazał się lepszy niż lipcowe 45,9 pkt, był to wciąż trzeci najniższy odczyt w ostatnich 14 miesiącach i nieco gorszy od prognoz (46,8 pkt).

PMI, czyli złożony indeks uwzględniający m.in. produkcję, zamówienia, zatrudnienie i zapasy, odczytany poniżej 50 pkt sygnalizuje ogólne pogorszenie koniunktury. Sierpniowy wzrost względem lipca wynikał z poprawy w czterech z pięciu składowych, ale tylko w zakresie czasów dostaw odnotowano neutralny lub pozytywny wpływ.

Nowe zamówienia i produkcja

Nowe zamówienia spadały piąty miesiąc z rzędu, a popyt na rynkach międzynarodowych pozostawał słaby. Eksport zmniejszał się również piąty miesiąc, choć w najwolniejszym tempie od trzech miesięcy. Produkcja obniżyła się czwarty miesiąc z rzędu, ale tempo spadku było najłagodniejsze od maja. Zmniejszały się też zaległości, co oznaczało mniejsze obciążenie zakładów.

Zatrudnienie i zakupy

Firmy redukowały zatrudnienie po raz szósty w 2025 roku, a tempo zwolnień było najwyższe od maja. Producenci ograniczali również zakupy surowców, choć skala cięć była mniejsza niż miesiąc wcześniej. W efekcie zapasy zmniejszały się piąty miesiąc z rzędu. Mimo spadku popytu na nakłady, czasy dostaw od dostawców wydłużyły się w największym stopniu od marca 2024 roku.

Perspektywy na przyszłość

Pomimo bieżących problemów, 12-miesięczne oczekiwania producentów poprawiały się drugi miesiąc z rzędu, osiągając najwyższy poziom od marca. Firmy liczą na ożywienie w Europie, środki z KPO, odbudowę zapasów, wprowadzanie nowych produktów i wzmocnienie zespołów sprzedażowych. Optymizm wciąż jednak pozostaje słabszy niż średnia z ostatniej dekady, a nastroje hamuje utrzymująca się recesja popytu krajowego.

Sierpniowy odczyt PMI potwierdza więc, że polski przemysł nadal zmaga się z trudnościami, a poprawa jest wolniejsza, niż oczekiwali analitycy.

