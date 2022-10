Niedziele handlowe październik 2022. Lista sklepów otwartych 23 października

Rząd na przestrzeni ostatnich czterech lat kilkukrotnie zmieniał liczbę niedziel handlowych. Ustawodawcy najpierw dopuszczali sprzedaż w pierwsze i ostatnie niedziele miesiąca, a później stopniowo to ograniczyli. Ostatecznie w 2022 roku wszystkie sklepy mogą być otwarte wyłącznie w siedem niedziel handlowych. Takie rozwiązanie utrudniło zakupy dla osób, które są pochłonięte innymi obowiązkami w dni robocze.

Niedziele handlowe październik 2022. Sklepy otwarte 23 października

Do końca 2022 roku zostały już tylko dwie niedziele handlowe, a najbliższa wystąpi dopiero za kilka tygodni. Oznacza to, 23 października będzie obowiązywał zakaz handlu. Dobra wiadomość jest taka, że istnieją placówki, które mogą prowadzić sprzedaż mimo zakazu handlu. Dlatego sklepy otwarte 23 października to m.in.:

apteki,



kwiaciarnie,

stacje paliw,

miejsca rozrywki,

lokale gastronomiczne,



markety na dworcach PKP,

skupy produktów rolnych, mleka i runa leśnego,

sklepy działające na zasadzie franczyzy, np. Żabka czy Carrefour Express,



placówki pocztowe, w których 40 proc. przychodu stanowią usługi pocztowe,

sklepy osiedlowe, w których klientów obsługuje właściciel lub jego najbliżsi krewni,

miejsca sprzedające ryby – w przypadku: sprzedaży ze statku rybackiego, gospodarstwa rybnego lub wtedy, gdy placówka zajmuje się wyłącznie odbiorem produktów rybnych.

Kiedy najbliższa niedziela handlowa?

Najbliższa niedziela handlowa będzie miała miejsce dopiero 11 grudnia, a kolejna – tydzień później. Dzięki takiemu harmonogramowi sklepy będą mogły być otwarte w dwie niedziele poprzedzające Boże Narodzenie, co ułatwi zaplanowanie przedświątecznych zakupów.

