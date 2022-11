Porażająca skala nieprawidłowości. UOKiK sprawdził oznaczenia cen w sklepach

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował wyniki kolejnej kontroli dotyczącej oznaczania cen towarów i usług. Po raz kolejny zakończyło się to ujawnieniem ogromnej skali nadużyć i nieprawidłowości.

Co drugi przedsiębiorca źle oznacza cenę

Jak dowiadujemy się z komunikatu UOKiK, aż co drugi przedsiębiorca błędnie zamieszcza ceny towarów i usług, bądź nie umieszcza ich wcale. Jest to temat bardzo ważny w każdych warunkach, ale obecnie, przy wysokiej inflacji, gdy konsumenci jeszcze bardziej zwracają uwagę na ceny, jest to problem wyjątkowo palący.

Prezes Urzędu przypomniał, że za nieprawidłowości związane z oznaczaniem cen przedsiębiorcom grozi kara w wysokości nawet 10 proc. rocznych obrotów, co w przypadku największych sieci stanowi ogromne kwoty. Wskazał także, że UOKiK w przeszłości nie wahał się, aby tego typu karę zastosować.

Lidl, Biedronka, Kaufland i Aldi pod lupą UOKiK

Jak informuje UOKiK, wśród kontrolowanych podmiotów znalazły się także najpopularniejsze sieci handlowe, w których już w poprzednich latach Inspekcja Handlowa stwierdzała bardzo poważne nieprawidłowości.

„Wśród przedsiębiorców kontrolowanych w pierwszym półroczu 2022 r. znalazły się firmy niejednokrotnie łamiące przepisy. W przypadku Jeronimo Martins Polska, Aldi, Kaufland Polska Markety, Lidl. Inspekcja Handlowa stwierdzała błędne oznakowanie ceną co najmniej po raz trzeci, odkąd pierwszy raz ujawniła nieprawidłowości. Naruszenia dostrzegliśmy w 7 z 12 sklepów Aldi (58,3 proc.), w 10 z 22 sklepów Kaufland (45,5 proc.), w 24 z 58 sklepów sieci Biedronka (41,4 proc.) oraz w 7 z 22 sklepów Lidl (31,8 proc.)” – czytamy w komunikacie urzędu.

– Wyniki prowadzonych od lat kontroli pozwalają nam dostrzegać przedsiębiorców, którzy pomimo wielokrotnie nakładanych kar administracyjnych wciąż nie wywiązują się należycie ze swoich obowiązków informacyjnych. W takich sytuacjach nie wahamy się nakładać wysokich kar, przypominamy, że mogą one sięgać nawet do 10 proc. obrotu – powiedział Prezes UOKiK Tomasz Chróstny. Przypomniał, że przykładem takich działań jest nałożenie na Jeronimo Martins, właściciela sieci Biedronka kary w wysokości 115 milionów złotych.

