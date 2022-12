Lidl i Biedronka skracają godziny otwarcia w sylwestra. Żabka i Dino otwarte najdłużej

31 grudnia nie jest świętem ani dniem wolnym od pracy. Mimo tego wiele osób nie wyobraża sobie pracy w tym terminie. Ponieważ świętowanie zakończenia roku i powitanie nowego jest ważne, sklepy skracają godziny otwarcia, aby ich pracownicy mogli bawić się podczas tej „najdłuższej nocy”.

Lidl i Biedronka skracają godziny otwarcia

W sylwestra nie obowiązuje zakaz handlu. Dlatego zakupy uda nam się dziś zrobić w niewielkich sklepach, lokalach w galeriach handlowych, a także w największych marketach. Otwarte będą dziś markety Biedronki, Lidla, Auchan, czy Dino, choć ich godziny pracy będą różne.

Do godziny 18 zakupy będzie można zrobić w zdecydowanej większości sklepów. O tej porze zamknie się Kaufland, Aldi, Netto, Carrefour i Auchan. Nieco dłużej, bo aż do godziny 19 sprzedaż będzie prowadziła Biedronka i Lidl. Najdłużej zakupy uda nam się zrobić w marketach Dino, które klientów będą obsługiwały aż do 20:30.

Po godzinie 20:30 czynne będą prawdopodobnie sklepy sieci Żabka, choć tutaj trudno wskazać dokładne godziny otwarcia. Decyzja o tym, do której będzie prowadzona sprzedaż, zależy bowiem od właściciela placówki.

Zakaz handlu w Nowy Rok. 1 stycznia otwarta będzie nie tylko Żabka

Zgodnie z prawem 1 stycznia jest dniem ustawowo wolnym od pracy objętym zakazem handlu. Dlatego zakupów nie uda nam się wtedy zrobić w galeriach handlowych, czy największych marketach. Nie oznacza to jednak, że wszystkie sklepy będą wtedy zamknięte. W Nowy Rok, podobnie jak w niedziele niehandlowe, otwarte mogą być:

lokale gastronomiczne

apteki

stacje paliw

sklepy działające na zasadzie franczyzy (np.

miejsca rozrywki

sklepy osiedlowe, w których klientów obsługuje właściciel lub jego bliscy krewni

