Najbogatszy Europejczyk na koronawirusie stracił już ponad 30 mld dolarów

Majątek Bernarda Arnault'a, najbogatszego człowieka w Europie, który jest właścicielem LVMH, stopniał w tym roku już o 19 proc. Od stycznia to już przeszło 30 mld dolarów, czyli najwięcej z listy najbogatszych ludzi świata Bloomberga. Powodem jest pandemia COVID-19.

W czasie, gdy inni miliarderzy zyskują ze względu na fakt, że większość z nich prowadzi firmy z sektora IT, czy e-commerce, Arnault musi radzić sobie z lawinowym spadkiem zapotrzebowania na produkty luksusowe, odzież i perfumy. Większość butików marek należących do miliardera, które rozsiane są po całym świecie, od miesięcy jest zamkniętych. Również perfumy generują dużo niższe przychody.

Walka z koronawirusem

Należąca do Arnault'a grupa LVMH, które produkuje takie luksusowe marki, jak Louis Vuitton, Kenzo, Bulgari, Christian Dior, Givenchy, oraz od niedawna Tiffany & Co, w połowie marca włączyła się w walkę z epidemią koronawirusa. Linie produkujące perfumy Christian Dior i Givenchy zostały przełączone na produkcję żelu dezynfekcyjnego. Całość płynu trafiła do francuskich szpitali.

– Żyjemy w czasach, gdy przestoje zmniejszą zyski na całym świecie. (...). W tej właśnie chwili marki muszą wyjść ponad utracone zyski i zapytać się siebie, co jeszcze mogą zrobić, aby utrzymać swoją pozycję w tym bardzo trudnym momencie dla wszystkich. Tak właśnie robi LVMH – skomentował Richard Kestenbaum, cytowany przez „Forbes”.

Pomoc w trudnych czasach

To nie pierwszy raz, gdy Bernard Arnault wspiera francuskie władze w potrzebie. W połowie kwietnia 2019 roku, po pożarze Katedry Notredame, miliardem poinformował o przekazaniu 200 mln euro na jej odbudowę.

Bernard Arnault, którego majątek według „Forbesa” wyceniany jest na 72 mld dolarów, o swoich planach poinformował w oświadczeniu przesłanym agencji AFP. „Rodzina Aurnaultów i grupa LVMH pragną okazać solidarność w tym trudnym czasie narodowej tragedii i przyłączają się do pomocy w odbudowaniu tej wyjątkowej katedry, która jest symbolem Francji, jej dziedzictwa i francuskiej jedności” – komunikowano w kwietniu 2019 roku.

