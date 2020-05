Emilewicz o proteście przedsiębiorców: Dostaję codziennie setki podziękowań za to, że działa tarcza finansowa

Demonstrujący w Warszawie biznesmeni i drobni przedsiębiorcy w licznych wypowiedziach podkreślają, że reklamowana przez rząd tarcza antykryzysowa nie działa lub nie obejmuje ich swoim zasięgiem. W wywiadzie dla RMF FM minister Jadwiga Emilewicz zwracała jednak uwagę, że „do niej żadni przedsiębiorcy się nie zgłosili”. – Zastanawiam się, do kogo jest adresowany ten protest, czy to nie ma innego celu. Słyszałam tam hasła „anty 5G”, antyszczepionkowe. Pytanie, co to jest za grupa, jaki jest jej cel – mówiła. – Dostaję codziennie setki podziękowań za to, że sprawnie działa tarcza finansowa – zapewniała.

Minister rozwoju dodała, że jest gotowa z przedsiębiorcami się spotkać i rozmawiać. Oświadczyła, że handel mimo kryzysu ma się w Polsce dobrze. – Codziennie rano mam raport z handlu. Po otwarciu sklepów, galerii handlowych jesteśmy na poziomie ok. 70 proc. sprzed pandemii. Tzn. że Polacy wrócili do sklepów, że kupują, że gospodarka zaczyna się naoliwiać – mówiła. Stwierdziła, że Polska może nawet zakończyć rok bez recesji, choć zaznaczała, że spływające dane są „rozstrzelone”. – Mówimy o spadku od 4 proc. do nawet 6-7 proc. Patrząc na wskaźnik Komisji mówiący o spadku 4 proc., mam mocne podstawy do tego, żeby twierdzić, że on może tak wyglądać. Czyli, że gdzieś w okolicy zera zakończymy ten rok. Być może nie będzie recesji – powiedziała.

