Bezrobocie znowu w górę. W styczniu wzrost o 0,3 proc.

Stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec styczniu 2021 r. wyniosła 6,5 proc., czyli wzrosła o 0,3 pkt proc. wobec grudnia ub. r., podał Główny Urząd Statystyczny. To o jeden punkt procentowy więcej, niż w analogicznym okresie rok wcześniej. W styczniu 2020 r. stopa ta wyniosła bowiem 5,5 proc.

Wzrosła liczba bezrobotnych

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu styczniu 2021 r. wyniosła 1 090,4 tys. (nowo zarejestrowani to 115,1 tys.) wobec 1 046,4 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 922,2 tys. (105,4 tys. nowo zarejestrowanych) przed rokiem. Z szacunków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowanych na początku lutego br. wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w styczniu 2021 r. wzrosła do 6,5 proc.

W styczniu br. prezydent podpisał ustawę budżetową na 2021 r. zakładającą, że stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2021 roku stanowić będzie 7,5 proc.

