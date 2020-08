Maląg: Trwają prace nad planem działania w przypadku drugiej fali koronawirusa

Prace prowadzone w ministerstwie przez powołany do tego zespół mają być ukierunkowane zwłaszcza na działania na rzecz niepełnosprawnych, starszych i dzieci pozostających w pieczy zastępczej.

Maląg podkreśliła, że priorytetem rządu jest zdrowie i życie Polaków i zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim obywatelom. – Zdajemy sobie sprawę, że pandemia odbiła się na codziennym życiu wielu rodzin, dlatego staramy się działać wyprzedzająco – zaznaczyła.

123 mld zł na ochronę miejsc pracy

Zwróciła jednocześnie uwagę na dotychczasowe działania rządu we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które jej zdaniem pozwoliły rodzinom w ostatnich miesiącach bezpiecznie przejść przez trudny czas. W tym kontekście wskazała na instrumenty tarczy antykryzysowej. Według niej sprawiły one, że uratowano „kilka milionów miejsc pracy, zapewniając rodzinom poczucie bezpieczeństwa” . Przypomniała, że w tym celu do przedsiębiorców trafiło ponad 123 mld zł.

– Kolejne 166 mld zł przeznaczyliśmy na wypłatę dodatku solidarnościowego dla osób, które wskutek pandemii utraciły zatrudnienie – dodała.

Minister wskazała również na nieprzerwaną realizację wszystkich programów społecznych, tj. „Rodzina 500 plus”, „Dobry start” czy też trzynaste emerytury.

– Nasze programy społeczne w tym trudnym okresie nabierają szczególnego znaczenia, dlatego gwarantujemy ich realizację – zapewniła. (PAP)

