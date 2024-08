Dzięki tej metodzie masz szansę wygrać w Lotto. Matematyk zdradza sekret

Lotto od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Z przeprowadzonego kilka lat temu badania Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że niemal połowa Polaków przynajmniej raz w roku gra w jakąś grę za pieniądze. Zdecydowana większość, bo 40 proc. gra właśnie w Lotto, licząc, że w najbliższym losowaniu to im się poszczęści i wygrają milion.

Są jednak osoby, którym nie za sprawą przypadku, a pewnego sposobu, udało się wygrać w popularnych loteriach. Ta osoba to Stefan Mandel, rumuński matematyk, który wymyślił metodę na na wygraną w loteriach. Udało mu się to aż 14 razy – dwukrotnie wygrał w rumuńskim odpowiedniku Lotto, a potem kolejne 12 razy w grach losowych w Australii i USA.

Jak wygrać w Lotto? Metoda matematyka

Metoda rumuńskiego matematyka – jak podaje Onet.pl – prezentuje się następująco. Najpierw Mandel obliczał całkowitą liczbę możliwych kombinacji (dla lotegii, która wymaga wybrania sześciu liczb od 1 do 40, oznacza to 3 838 380 kombinacji), następnie wybierał loterię, w której kumulacja wynosi trzykrotność lub więcej liczby możliwych kombinacji. Kolejny krok to zebranie wystarczającej ilość gotówki, aby zapłacić za każdą kombinację, a następnie przygotowanie losów z każdą możliwą kombinacją i ich wypuszczenie. Po wygranej mężczyźnie pozostawało już tylko spłacić swoich inwestorów.

W pewnym momencie przyszła jednak kryska na Matyska. Australijczycy szybko zorientowali się na czym polega taktyka Mandla i zmienili przepisy, aby uniemożliwić jednej osobie zakup wszystkich możliwych kombinacji. Matematyk przeniósł się do USA, gdzie skupił się na loterii w Wirginii. Zebrał 2,5 tys. inwestorów, którzy pomogli mu wykupić wszystkie losy. Przyniosło to wygraną w wysokości 30 mln dolarów. I tu jednak służby zainteresowały się działaniami matematyka. Co prawda zarzutów mu nie postawiono, ale zmieniono zasady gier typu lotto, aby uniemożliwić podobne działania w przyszłości.

