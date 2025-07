Cztery wielkie wygrane w Eurojackpot. Gdzie padły?

W piątek, 4 lipca, podczas losowania nr 579 w Eurojackpot wylosowano następujące liczby:

14, 23, 34, 41, 44 oraz 5 i 10.

Eurojackpot – wyniki losowania w Europie

Drugie lipcowe losowanie, podobnie jak poprzednie, nie przyniosło głównej wygranej w Eurojackpot. Padły za to cztery wygrane drugiego stopnia o wartości 513 060,80 euro. Trafią ona do graczy z Niemiec, Danii i Chorwacji. Odnotowano również osiem wygranych trzeciego stopnia o wartości 144 671,20 euro. Szczęśliwe kupony zostały zarejestrowane w Niemczech, Szwecji i Finlandii.

Eurojackpot – wyniki losowania w Polsce

Najwyższa wygrana odnotowana w Polsce podczas piątkowego losowania to wygrana czwartego stopnia o wartości 758 769,40 zł. Padły również 22 wygrane piątego stopnia o wartości 1254,30 zł każda. Ponadto w Polsce odnotowano 73 wygrane szóstego stopnia, każda o wartości 591,80 zł oraz 64 wygrane siódmego stopnia po 464,30 zł.

Eurojackpot – do wygrania 210 mln zł

To już kolejne losowanie, które nie wyłoniło wygranej pierwszego stopnia. Kumulacja urosła do niewiarygodnych rozmiarów. Aktualnie do wygrania jest aż 210 milionów złotych. Kolejne losowanie Eurojackpot odbędzie się we wtorek, 8 lipca, o godz. 20:00. Wyniki będą dostępne po losowaniu.

Jakie są zasady gry w Eurojackpot?

Eurojackpot to ogólnoeuropejska loteria, w której biorą udział miliony graczy z całego kontynentu. Początkowo uczestniczyło w niej 6 krajów, a obecnie gra obejmuje 19 państw, w tym Polskę. To gra liczbowa, w której gracze wybierają 5 liczb z 50 oraz 2 liczby dodatkowe z 12. Losowania odbywają się we wtorki o godz. 20:15 i w piątki o godz. 20:00. Aby wygrać główną nagrodę, należy trafić wszystkie 7 liczb. Minimalna pula na wygrane pierwszego stopnia wynosi 10 mln euro, a maksymalna 120 mln euro. W grze obowiązuje 12 poziomów wygranych. Zakłady można zawierać w kolekturach oraz online.

Eurojackpot 2025 – najwyższe wygrane w Polsce

Oto tegoroczne najwyższe wygrane w Eurojackpot, jakie padły w Polsce:3 234 632,60 zł – 27 maja, lotto.pl

655 485,80 zł – 20 maja, Gdynia

692 043,20 zł – 16 maja, Kraków

637 827,20 zł – 13 maja, lotto.pl

2 513 056,70 zł – 29 kwietnia, lotto.pl

1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, Drobin

1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, lotto.pl

895 087,90 zł – 22 kwietnia, lotto.pl

895 087,90 zł – 22 kwietnia, Wejherowo

841 683,50 zł – 11 kwietnia, lotto.pl

655 361,40 zł – 8 kwietnia, Nowogrodziec

6 163 395,90 zł – 1 kwietnia, Skawica

5 823 282,90 zł – 25 marca, Zabrze

1 314 088,00 zł – 11 marca, Warszawa

929 416,10 zł – 7 marca, lotto.pl

920 097,90 zł – 28 lutego, Limanowa

4 520 715,30 zł – 7 lutego, Siedlce

796 409,50 zł – 4 lutego, Sławków

2 203 289,90 zł – 31 stycznia, Oświęcim

1 142 024,60 zł – 28 stycznia, Toruń

1 116 534,10 zł – 21 stycznia, Gdynia

729 581,60 zł – 17 stycznia, Kielce

766 884,30 zł – 14 stycznia, lotto.pl

3 612 701,90 zł – 10 stycznia, Zarzecze

676 887,30 zł – 7 stycznia, Wałcz

838 357,40 zł – 3 stycznia, Szczecin

