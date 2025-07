Omenaa Mensah i Barack Obama łączą siły. Spektakularny sojusz!

W 11. rocznicę działalności filantropijnej Omenaa Mensah, założycielka i prezeska Omenaa Foundation oraz inicjatorka Top Charity, ogłosiła strategiczne partnerstwo z The Obama Foundation. Wspólnie z Rafałem Brzoską, jednym z czołowych przedsiębiorców i filantropów Europy Środkowej, fundacja z Polski zaangażowała się w wsparcie budowy Obama Presidential Center w Chicago oraz inicjatywy Girls Opportunity Alliance, prowadzonej przez Michelle Obamę. Ta współpraca wpisuje się w szerszą misję Omenaa Foundation, która koncentruje się na edukacji, kulturze i odpowiedzialności społecznej na globalną skalę.

–Widzimy ogromną wartość w budowaniu mostów między kulturami i kontynentami. Współpraca z The Obama Foundation pozwala nam łączyć nasze działania z globalną siecią ludzi i społeczności, które – tak jak my – wierzą w moc edukacji, reprezentacji i roli sztuki w zbliżaniu ludzi – podkreśliła Omenaa Mensah.

To partnerstwo pokazuje, jak polska filantropia może wpisywać się w międzynarodowe inicjatywy, łącząc biznes, kulturę i edukację w jeden strategiczny cel.

6 mln euro na filantropię

Zaangażowanie Omenaa Foundation to także efekt dynamicznego rozwoju Top Charity – inicjatywy, która powstała po wybuchu wojny w Ukrainie i zjednoczyła środowiska gospodarcze, społeczne oraz artystyczne w Polsce. Dzięki wsparciu biznesu, m.in. Rafała Brzoski, który zadeklarował ponad 6 milionów euro na cele dobroczynne, fundacja rozwija się na arenie międzynarodowej. Współpraca z The Obama Foundation to kolejny krok w budowaniu modelu filantropii, który łączy lokalne wartości z globalnym wpływem.

Filantropia integralną częścią ESG

Sojusz Omenaa Foundation i The Obama Foundation to także sygnał dla biznesu i inwestorów, że filantropia może być integralną częścią strategii odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju. Budowanie globalnych partnerstw w obszarze edukacji i kultury tworzy nowe możliwości dla innowacji społecznych, a także wzmacnia pozycję Polski jako aktywnego gracza na międzynarodowej scenie filantropijnej.

