Jaką myszkę komputerową wybrać? Nie musisz być graczem, żeby o tym myśleć

Mysz komputerowa służyć może do wielu celów. Najpopularniejszą grupą osób, która zwraca uwagę na takie rzeczy, jest społeczność graczy. Wybranie optymalnej myszy nie jest już jednak ważne tylko dla gamerów. Jeśli twoja praca biurowa opiera się na korzystaniu z komputera, ważne jest, żeby jej był jak najlepszy. Dobrze dopasowana mysz jest również potrzebna w przypadku grafików. Dla każdej z wyżej wymienionych grup różne parametry urządzenia będą miały największe znaczenie.

Myszki komputerowe dla graczy

Mysz komputerowa dla graczy powinna być dobrana odpowiednio do osoby z niej korzystającej i gier, w jakich się specjalizuje. Gamerzy powinni z reguły wybierać myszki z sensorem laserowym, który precyzyjnie określa, jaką odległość pokonało urządzenie. Trzeba jednak pamiętać, że to przekłada się na fakt, iż takie myszki nie sprawdzą się na każdym podłożu. Najlepiej działają one na podkładkach, które są twarde i gładkie. Oznacza to, że biurko, łóżko czy książka nie pozwolą urządzeniu działać w oczekiwany przez klienta sposób.

Bardzo ważnym aspektem dla gracza jest również prędkość maksymalna myszki (IPS), czyli z jaką największą prędkością możemy przesunąć urządzenie po podkładce, aby była w stanie zarejestrować ruch precyzyjnie. IPS w najbardziej profesjonalnych myszkach przekracza 300, co oznacza, że ruch może wynieść nawet ponad 30 km/h.

Potrzebujesz myszki do pracy biurowej?

Z perspektywy pracy w domu czy biurze ważne jest, aby mysz była dla nas po prostu wygodna. Warto więc przed dokonaniem zakupu internetowego udać się do sklepu stacjonarnego, by znaleźć najbardziej dla siebie odpowiedni kształt. Przy wyborze bryły urządzenia warto brać pod uwagę oczywiście rozmiar swojej dłoni, ale także styl trzymania myszki. Zadaj sobie pytanie, czy twoje palce przylegają do przycisków całe? Czy lubisz kłaść na urządzeniu również wnętrze dłoni? Podstawowym przykładem myszki biurowej jest model Logitech M185. Jest on bezprzewodowa, co zwiększa komfort użytkowania.

Mysz dla grafików komputerowych

Firma Logitech oferuje również myszki dla grafików komputerowych. W modelu Logitech MX Master 3, który cechuje się przyciskami gestów i dodatkowym kółkiem, które jest obsługiwane przez kciuk, jest akumulator potrafiący wytrzymać nawet 70 dni po pełnym naładowaniu, więc o tę kwestię nie trzeba się martwić, a jest ona ważna w kontekście pracy przy dłuższych projektach. Przy wyborze odpowiedniego dla siebie modelu warto zwrócić uwagę na rolki (kółka), które powinny mieć dużą wytrzymałość w kontekście znacznej eksploatacji przy pracy.

Artykuł powstał we współpracy z partnerem i zawiera linki kierujące do aktualnej oferty. Klikając je, wspierasz nasz rozwój.