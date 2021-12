Pomysły na prezent dla niego. Świąteczny „brzydki” sweter to strzał w dziesiątkę!

Już za 10 dni Wigilia, a wraz z nią długo wyczekiwany przez wielu czas obdarowywania się prezentami. Nie masz pomysłu, co wręczyć bratu, tacie, mężowi czy chłopakowi? A może po prostu chcesz sprawić, aby świąteczny klimat był jeszcze bardziej wyczuwalny w waszym domu? Jeżeli chcesz kupić upominek, który przypadnie do gustu każdemu, a jednocześnie wywoła uśmiech na twarzy, warto spojrzeć na ofertę swetrów z motywami świątecznymi.

Pomysły na świąteczne prezenty dla niego. Świąteczne swetry to hit!

Regularny fason, standardowa długość, okrągły, zabudowany dekolt i brzegi wykończone ściągaczem, a do tego nordyckie motywy, które co roku zyskują na popularności właśnie w okresie świątecznym. Granatowy sweter z białym wzorem to element, który otwiera ci wiele możliwości podczas tworzenia stylizacji. Możesz połączyć go z jeansami lub przełamać „cukierkowy” wydźwięk, dobierając eleganckie spodnie.

Jak święta, to i renifery. Kolejna propozycja to luźny sweter, pokryty żakardowymi wzorami. Z przodu, z tyłu oraz na rękawach pojawiają się zwierzęta, które nieodłącznie kojarzą się z pomocnikami świętego Mikołaja. Ten model to propozycja dla osób, które cenią sobie swobodę ruchów, a luźny fason z pewnością im to zapewni. Z kolei ściągaczowe wykończenie brzegów sprawi, że nie pobrudzicie się przy robieniu pierniczków.

„Brzydki sweter” czy „Merry Grinchmas”?

Kolejne dwa świąteczne swetry to propozycje dla osób, które mają poczucie humoru. Czerwony sweter męski ze świątecznymi motywami – na pierwszy rzut oka nic nowego? Tak się może wydawać. Wszelkie wątpliwości rozwieje jednak znajdujący się w centralnej części nadruk z wizerunkiem najbardziej zagorzałego przeciwnika świąt – Grincha. Oprócz animowanej postaci pojawia się również napis „Merry Grinchmas".

Ostatnia propozycja to pokryty świątecznymi motywami sweter męski o klasycznym, regularnym kroju. To, co sprawia, że jest oryginalny, to napis: „Ugly sweater even uglier personality”. Aby „brzydki sweter” wpisywał się jeszcze bardziej w świąteczną aurę, pojawiają się na nim bałwanki i choinki.

Artykuł powstał we współpracy z partnerem i zawiera linki kierujące do aktualnej oferty. Klikając je, wspierasz nasz rozwój.