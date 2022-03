Jak sobota to tylko do Lidla! Popularne produkty tańsze nawet o 60 proc.!

Lidl znów przychodzi do swoich klientów z propozycjami świetnych produktów w promocyjnych cenach! Taniej kupimy karmę – zarówno suchą jak i mokrą, oraz przysmaki dla naszych ukochanych psów i kotów. Teraz specjalna oferta zakłada, że drugi produkt kupimy do 50 proc. taniej. Promocja w niektórych sklepach trwa nawet do niedzieli 13 marca.

Do 54 proc. taniej klienci kupią w tę sobotę artykuły dla dzieci i niemowląt, w tym pieluszki, bawełniane płatki kosmetyczne, patyczki higieniczne i wszystkie inne produkty uwielbianej przez najmłodszych i ich rodziców marki Lupilu. Ucieszyć mogą także duże promocje na artykuły spożywcze dla maluchów firmy BoboVita, Nan i Bebiko. Teraz mleko modyfikowane kupimy w promocyjnej cenie 26,99 zł, zamiast standardowej 36,18 zł. Prawie połowę tańsze są też musy dla dzieci – teraz kupimy opakowanie za 1,38 zł – co więcej – w możemy skorzystać ze specjalnej oferty 4+2 gratis z kuponem Lidl Plus.

W sobotę w Lidlu z promocji ucieszą się też posiadacze zmywarek. Teraz tabletki Finish kupimy nawet o 35 proc. taniej. Dla przykładu za Finish Powerball zapłacimy 39,99, co oznacza, że jedno zmywanie kosztuje nas tylko 0,47 zł. 24 proc. taniej kupimy też tabletki Finish Quantum – teraz zapłacimy za nie jedyne 39,99 zł, tj. 0,67 zł za jedną tabletkę.

Promocja „drugi produkt do 50 proc. taniej” obowiązuje też na żele pod prysznic – w tym popularne produkty marek Cien i Palmolive. Teraz za litrowy żel zapłacimy jedynie 8,24 zł, za 500 ml 2,99 zł, a za 300 ml 3,69 zł. Przeceną objęty został również uwielbiany przez Polaków intensywnie nawilżający krem do twarzy i ciała Nivea. Lidl oferuje go 44 proc. taniej – teraz za opakowanie 200 ml zapłacimy 13,99 zł.

Coś dla siebie znajdą w Lidlu także miłośnicy roślin. Polowałaś na modną Monsterę? A może czujesz już klimat Świąt Wielkanocnych i chcesz zaopatrzyć się w krokusy, narcyzy czy szafirki? To wszystko znajdziesz w sklepach sieci Lidl w supercenach!

Artykuł powstał we współpracy z partnerem i zawiera linki kierujące do aktualnej oferty. Klikając je, wspierasz nasz rozwój.

