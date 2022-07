Lidl opublikował najnowszą gazetkę promocyjną. Limit na kiełbasę

Lidl opublikował właśnie najnowszą gazetkę promocyjną. Z zawartych w niej ofert będziemy mogli korzystać od czwartku 28 lipca do soboty 30 lipca. Na zrobienie zakupów nie będzie zatem wiele czasu. Dodatkowo warto się pośpieszyć, ponieważ zapasy niektórych artykułów mogą skończyć się przed sobotą.

Lidl z szalonymi promocjami na ostatnie dni lipca. Wprowadza limit na jeden z artykułów

Ze świetnej promocji na filet z piersi indyka od czwartku do soboty będą mogli skorzystać posiadacze karty Lidl Plus. Po aktywacji odpowiedniego kuponu za kilogram mięsa zapłacą jedynie 18,99 zł. Oznacza to, że cena zostanie obniżona aż o 32 proc.

Tylko w piątek 29 lipca wszyscy klienci sklepów Lidl będą mogli kupić kiełbasę śląską codzienną, która idealnie sprawdzi się podczas weekendowego grillowania. Za kilogram zapłacimy tylko 8,90 zł zamiast 15,90 zł. Trzeba jednak uważać, ponieważ sieć wprowadziła limit sprzedaży na ten produkt.

Z myślą o weekendowym grillowaniu Lidl przygotował jeszcze jedną bardzo ciekawą ofertę. Wszyscy klienci, którzy kupią osiem produktów objętych promocją (pełna lista dostępna jest pod tym linkiem) zaoszczędzą 50 proc., ponieważ zapłacą za nie tylko 20 zł zamiast 40. W ramach oferty należy kupić m.in. ogórki małosolne, ketchup i sok jabłkowy. Więcej artykułów grillowych, dostępnych w najnowszej gazetce Lidla, znajdzesz,klikając tutaj.

W ofercie Lidla znajdziemy również kilka atrakcyjnych promocji na akcesoria do sprzątania. Na przykład cena drugiego produktu do zmywarek marki W5 zostanie obniżona aż o 44 proc. Sieć w obniżonych cenach oferuje również chemię do prania. Za 46 kapsułek firmy Ariel zapłacimy teraz 39,99 zł. Oznacza to, że jedno pranie będzie kosztowało tylko 87 groszy. W cenie 10,99 zł dostępne będą płyny do płukania marki Lenor.

Powyżej opisaliśmy jedynie niewielką część artykułów objętych promocjami. Całą gazetkę Lidla znajdziesz klikając tutaj, lub wchodząc na stronę Lidl.pl.