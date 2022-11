Lidl rozdaje jutro gratisy. Za te produkty w sobotę nie zapłacicie

Sobota 5 listopada będzie ostatnim dniem z ofertami z najnowszej gazetki promocyjnej, którą możecie przejrzeć pod tym linkiem. Jeżeli planujecie jutro zrobić zakupy, podpowiadamy, na czym możecie dużo zaoszczędzić. Sprawdźcie aktualną ofertę – w promocji znajdziecie nie tylko artykuły spożywcze ale też chemię gospodarczą oraz kosmetyki.

Promocje w Lidlu w sobotę 5 listopada

Jutro Lidl przecenia maksymalnie kilka produktów. Wśród nich jest ser żółty Gouda - jeżeli kupicie dwa produkty, jeden otrzymacie 40 procent taniej. Podobna promocja, jednak sięgająca aż 50 procent, dotyczyła będzie kawy Lavazza Qualita Oro. Jutro 40 procent mniej kosztowały będą również cytryny - za kilogram zapłacicie jedyne 5,69 zł. Wszystkie wyróżnione promocją produkty znajdziecie klikając TUTAJ.

Promocje na mięso w sobotę w Lidlu

Promocje nie kończą się jednak na powyższych produktach. Sieć ma dla swoich klientów szczególną ofertę na mięso, które przecenione będzie nawet o 27 procent. Dotyczy to polskiego kurczaka, indyka, schabu wieprzowego, karkówki czy łopatki. Sprawdźcie, ile zapłacicie za te produkty.

Warzywa i owoce jutro tańsze w Lidlu

Lidl gwarantuje, że obowiązujące w sklepach sieci ceny są niższe niż w listopadzie 2021 roku. Na ryneczku Lidla warzywa i owoce będą teraz w bardzo atrakcyjnych cenach. Ta oferta będzie obowiązywała także jutro. Co kupicie taniej i o ile? Nawet do 33 procent mniej klienci zapłacą za polskie jabłka, cebulę, gruszki, marchew czy ziemniaki.

Program oszczędnościowy Lidla. Skorzystać może każdy!

Lidl wprowadza pierwszy w historii program oszczędnościowy, z którego skorzystać może każdy klient. W ramach oferty w minioną środę 2 listopada przy zakupie 1 kg cukru, otrzymać mogliśmy kolejny gratis. W piątek obowiązywała oferta na wok pomarańczowy 3+3 gratis. A już jutro czeka na was promocja na mięso mielone. Przy zakupie dwóch opakowań mięsa wieprzowego Rzeźnik, trzecie otrzymacie gratis. To nie koniec promocji. Lidl niemal za darmo oddaje też kosmetyki. Wszystkie żele do kąpieli i dezodoranty będą występowały w ofercie trzeci produkt za 1 złotych. Chodzi o produkty marek Nivea, Ziaja, Cien, Palmolive czy Lupilu.

Sprawdźcie promocje, które jutro będą obowiązywały w Lidlu, przeglądając promocyjną gazetkę sklepu. Spieszcie się! Te oferty mogą już się nie powtórzyć.