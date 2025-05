Biedronka zaskakuje na Dzień Matki. Skórzane torebki i luksusowe perfumy za grosze!

Jedną z ciekawszych propozycji przygotowała Biedronka, prezentując kolekcję obejmującą galanterię skórzaną, kwiaty, kosmetyki, porcelanę i słodycze.

Polska galanteria skórzana w popularnej sieci

W tym roku w ofercie Biedronki pojawiły się produkty marki Cholewiński – producenta galanterii skórzanej. Klienci mogą wybierać spośród skórzanych torebek, plecaków, portfeli, pasków oraz etui. Ceny wahają się od 54,90 zł za małe portmonetki do 229 zł za większe torebki. Produkty cechują się klasycznym stylem i funkcjonalnością.

Kosmetyki i perfumy w promocyjnych zestawach

Dostępne są również promocje na kosmetyki do makijażu, m.in. marki Niuqi. Drugi produkt można nabyć za symboliczną złówkę. W ofercie znalazły się także małe flakoniki perfum, w tym znane marki jak Pani Walewska, Miraculum czy Be Beauty. Pełnowymiarowe zapachy Lataffa i Made in Lab to propozycja dla osób ceniących intensywniejsze kompozycje.

Kwiaty i słodycze – sprawdzone upominki

W asortymencie roślinnym można znaleźć storczyki, hibiskusy, begonie, goździki oraz bukiety ciętych róż. Ceny zaczynają się od 8,99 zł. Dla miłośniczek słodyczy przygotowano zestawy klasycznych pralin, takich jak Ptasie Mleczko, After Eight, Raffaello, a także dekoracyjne desery monoporcjowe.

Porcelana i dodatkowy rabat dla pracowników

Na stronie internetowej Biedronka Home dostępna jest porcelana Lubiana: zestawy kubków, talerzy i salaterek. Produkty charakteryzuje delikatne wzornictwo. Dodatkowo pracownicy sieci otrzymali rabat 15 zł na zakupy, co może stanowić zachętę do obdarowania bliskich.

Zbliżające się święto jako inspiracja do małych gestów

Oferta dostępna do 28 maja lub do wyczerpania zapasów może stanowić inspirację do drobnych, ale znaczeniowych prezentów. Propozycje obejmują zarówno praktyczne, jak i eleganckie upominki, dostosowane do różnorodnych gustów i potrzeb.

