Negocjacje ws. KPO. Jarosław Kaczyński wskazał jasną granicę

Jarosław Kaczyński w rozmowie z Polską Agencją Prasową mówił między innymi o palącym problemie, jakim są przedłużające się negocjacje z Komisją Europejską w kwestii wypłaty środków z Krajowego Programu Odbudowy. Rząd Zjednoczonej Prawicy zmienia zdanie w tej kwestii, co powoduje tarcia wewnątrz koalicji. W obecnej sytuacji gospodarczej, przy rosnącej inflacji, środki z KPO wydają się jednak niezbędne.

Negocjacjom z KE ciągle sprzeciwia się Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry, ale inne stronnictwa w Zjednoczonej Prawicy mają w tej kwestii przewagę, co w ostatnich tygodniach sprawiło, że rząd zmienił narrację dotyczącą KPO i jest gotowy rozmawiać z Brukselą.

„Największym problemem w rozmowach z Brukselą nie są nasze propozycje, ale wiarygodność drugiej strony. To jest pytanie, czy tam w ogóle chodzi o jakieś konkretne sprawy, czy wyłącznie o to, aby pomóc radykalnie opozycji w zwycięstwie” – powiedział w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Polska konstytucja nie może być łamana

Jarosław Kaczyński określi jasną granicę, poza którą Polska nie posunie się w negocjacjach dotyczących wypłaty środków z Krajowego Programu Odbudowy. „Komisja Europejska żąda od nas, żeby został złamany porządek konstytucyjny w Polsce. To pokazuje, jaki jest rzeczywisty stosunek UE do praworządności, do suwerenności, do traktatów” – powiedział dla PAP. „Jeśli mielibyśmy absolutną pewność, że pieniądze z KPO i z budżetu głównego do nas popłyną i że nie będą już później kwestionowane, to rozważylibyśmy pewne posunięcia, granicą jednak jest nasza konstytucja, której nie możemy złamać” – dodał prezes PiS.

