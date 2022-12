Dziś decyzja RPP ws. stóp procentowych. „Sensacji nie będzie"

Dziś ostatnie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej w tym roku. W trakcie posiedzenia zapadnie decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych. W mijającym roku gremium 9 razy podnosiło stopy procentowe, co złożyło się w sumie na nieprzerwaną serię 11 podwyżek (rozpoczętą w październiku zeszłego roku) i wywindowanie stopy referencyjnej NBP do poziomu 6,75 proc. W ostatnich dwóch miesiącach RPP zdecydowała jednak o utrzymaniu stóp na dotychczasowym poziomie, co – w związku z rosnącą inflacją – zaskoczyło ekspertów. Po ostatnich danych GUS, wskazujących na spadek inflacji, mało kto spodziewa się dziś decyzji o podniesieniu stóp procentowych.

Podwyżki stóp procentowych nie będzie?

– Ostatnie wypowiedzi i komunikaty większości członków RPP dają jasno do zrozumienia, że intencją Rady jest kontynuacja strategii wyczekiwania (wait and see) i podejmowanie decyzji na podstawie stopniowo napływających danych. Ponadto, można przypuszczać, że gołębie nastawienie członków RPP wzmacniają dane o strukturze PKB za III kwartał, wskazujące na mocne hamowanie popytu konsumpcyjnego i inwestycji. Nasz bazowy scenariusz zakłada utrzymanie się stóp procentowych na poziomie 6,75 proc. do końca 2023 roku, a na pierwsze obniżki stóp procentowych naszym zdaniem Rada może zdecydować się najwcześniej w 2024 roku – prognozują analitycy banku CitiHandlowy.

Podniesienia stóp procentowych nie spodziewa się prof. Marian Noga, były członek RPP.