Niecodzienna sytuacja na antenie. Semeniuk-Patkowska: Pani redaktor dała się nabrać

Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące inflacji za styczeń. Wyniosła ona 17,2 proc. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,4. O sprawę pytana była w Radiu Zet wiceminister rozwoju i technologii Olga Patkowska.

Semeniuk-Patkowska: Tak zakładały prognozy

– Nie mówiliśmy, że na początku roku inflacja będzie niższa, niż 16,6 proc. w grudniu. Te wahania wynikają z cen surowców, ale także sytuacji międzynarodowej – w tym europejskiej – powiedziała na antenie Radia Zet wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk-Patkowska. – Na inflację składają się podstawowe koszyki dóbr i usługi i w zależności od tego, jak wygląda polityka eksportowo-importowa, tak to przekłada się na inflację – tłumaczyła.

Wiceminister wskazała, że dane przekazane przez GUS nie powinny zaskakiwać, gdyż na takie odczyty wskazywały wcześniejsze prognozy.

– Tak zakładaliśmy i pokazywały to prognozy, że za styczeń i luty inflacja może wybić jeszcze do góry. Nie zmienia to faktu, że prognozy mówią także o tym, że będziemy mieli do czynienia z dezinflacją, czyli spowolnieniem wzrostu cen. Mam nadzieję, że nastąpi to już na przełomie marca i kwietnia. Te ceny będą rosły, ale nie tak bardzo, jak wcześniej – powiedziała wiceminister.

Pieniądze poza budżetem? „To nieprawda”

Wiceminister Olga Semeniuk-Patkowska była pytana także o głośny temat „wyprowadzania” wydatków poza budżet państwa. Na antenie doszło do dość niecodziennej sytuacji.

– To jest nieprawda. Nie ma takiej możliwości, aby organizacje, które kontrolują budżet państw członkowskich, nie miały wpływu na to, jakie środki są przekazywane do BGK, PFR, czy innych podmiotów. Nie ma możliwości, aby sprawozdanie finansowe wyłączające spoza reguły budżetowej jakiekolwiek wydatki, zostało zaakceptowane przez Komisję Europejską. Każda złotówka przekazywana do BGK jest pod kontrolą KE – powiedziała wiceminister. – To jest niestety kłamstwo i narracja opozycji, na którą Pani redaktor dała się nabrać – dodała Olga Semeniuk-Patkowska.

Czytaj też:

Miłość w rządzie kwitnie. Olga Semeniuk i Piotr Patkowski pochwalili się, jak spędzili walentynkiCzytaj też:

Piotr Kuczyński dla Wprost.pl: Wiosną inflacja będzie szybko spadać