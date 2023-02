Szynkowski vel Sęk o 10 pakiecie sankcji: Gdyby nie Polska, to nie byłyby one możliwe

Rocznica wybuchu wojny w Ukrainie była pretekstem dla cywilizowanych krajów Zachodu do wprowadzenia kolejnych sankcji gospodarczych przeciwko Rosji. Unia Europejska ogłosiła przyjęcie 10. pakietu.

Polska niezadowolona z unijnych sankcji

Polski rząd otwarcie przyznał, że 10. pakiet sankcji nie jest tak dotkliwy, jak chciałaby tego Polska. Otwarcie mówił o tym premier Mateusz Morawiecki. Do sprawy odniósł się także minister ds. Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk.

– Chcielibyśmy, aby te decyzje podejmowane były szybciej i w szerszym zakresie od samego początku. Prawdą jest też, że gdyby nie nasza ofensywa i to, że Polska jest w forpoczcie krajów, które domagają się najdalej idących działań także w zakresie sankcyjnym, to te sankcje w ogóle nie byłyby możliwe – powiedział w „Gościu Wiadomości” na antenie TVP Info minister ds. Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk.

One obejmują teraz szereg osób indywidualnych, na nasz wniosek rosyjskich propagandzistów, kolejne rosyjskie banki, szereg produktów i tak zwanych produktów podwójnego stosowania – dodał minister.

Polska poradzi sobie bez ropy z Rosji

Minister odniósł się także do głośnego w ostatnich dniach wstrzymania dostaw rosyjskiej ropy przez rurociąg „Przyjaźń”. Surowiec w ten sposób trafiła m.in. do Polski.

– Te sankcje są mocne, ale będziemy walczyć, aby były jeszcze mocniejsze. Dzisiaj widać bardzo wyraźnie, że one odciskają piętno na rosyjskiej gospodarce. Rosja nie czerpie już z surowców zysków w takiej skali, podejmuje różne ruchy, które mają tę sytuację zaciemnić, jak chociażby odcięcie przepływu ropy do Polski. To nie zaburzy naszego rynku ropy. Potrafimy sobie z tymi sytuacjami radzić – powiedział Szymon Szynkowski vel Sęk.

– Rosja jest obecnie w zasadzie bezradna wobec europejskich i amerykańskich sankcji. To by nie było możliwe, gdyby nie aktywność Polski w tej sprawie – dodał także.

