Będzie 10. pakiet sankcji. Ursula von der Leyen: Cofają Rosję o pokolenie

Trwa wizyta przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen w Ukrainie. Podczas wspólnej konferencji prasowej prezydent Wołodymyr Zełenski zaapelował do Unii Europejskiej o szybsze nakładanie kolejnych sankcji. Szefowa KE miała dla niego dobrą wiadomość.

Będzie 10 pakiet sankcji gospodarczych przeciwko Rosji

– Im szybciej zostaną one nałożone, tym bardziej przybliży nas to do pokonania rosyjskiego najeźdźcy. Tempo nakładania sankcji spadło, a terrorystyczny kraj przyspiesza dostosowywanie się do nich. Dobrze byłoby to poprawić. Wierzę, że można zrobić – powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski.

–Dzisiaj Rosja płaci wysoką cenę, ponieważ nasze sankcje niszczą jej gospodarkę, cofając ją o pokolenie – powiedziała Ursula von der Leyen. Na apel o przyspieszenie nakładania kolejnych sankcji, przyznała, że 10. pakiet rozwiązań ma być gotowy 24 lutego, czyli dokładnie w rocznicę rozpoczęcia nieusprawiedliwionego ataku zbrojnego Rosji na Ukrainę.

Dziewiąty pakiet sankcji już działa

Poprzedni pakiet sankcji został przyjęty przez Radę Unii Europejskiej 16 grudnia 2022 roku, czyli już półtora miesiąca temu. Obejmował on restrykcje wobec rosyjskiego sektora wydobywczego, a także zakaz eksportu produktów przemysłu kosmicznego i wojskowego, w tym dronów. Znacząco poszerzono także listę sankcji personalnych. Dopisano do niej kolejne 180 osób.

Należy także pamiętać, że 5 lutego zacznie obowiązywać embargo Zachodu na produkty naftowe z Rosji dostarczane drogą morską. To kolejna odsłona wprowadzanych sukcesywnie ograniczeń w handlu, które mają odciąć Roję od pieniędzy z surowców. Kij ma da końce i wstrzymanie dostaw z Rosji uderza nas po kieszeniach, bo dostawy z innych części świata są droższe.

