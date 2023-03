Waloryzacja rent i emerytur. Minister zdradza, ile osób otrzymało wyższe świadczenia

1 marca nastąpiła waloryzacja rent i emerytur. W tym roku wskaźnik waloryzacji świadczeń wyniósł 14,8 proc., zaś ich minimalny wzrost to 250 zł. Rządzący podkreślają, że to historycznie najwyższa waloryzacja w historii III RP. – Można powiedzieć w skrócie o polityce senioralnej PO, że oni podnosili wiek emerytalny, a emerytury były głodowe, waloryzacje były znikome, głodowe. Jeszcze w 2015 roku najniższa minimalna emerytura netto to było około 760 zł na rękę. Tu mamy ich podnoszenie wieku emerytalnego, PO, a my podnosimy w maksymalny sposób emerytury i waloryzacje emerytur, które będą najwyższe w tym roku w historii III RP. Nigdy nie było w wartościach bezwzględnych takiego przyrostu łącznego emerytur – mówił przed tygodniem w Gryfowie Śląskim (woj. dolnośląskie) premier Mateusz Morawiecki.

Waloryzacja rent i emerytur. Skorzysta ponad 10 mln osób

Waloryzacja emerytur i rent dotyczy ponad 10 mln osób. Przeprowadzana jest z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku.

W jakich terminach seniorzy otrzymają zwaloryzowane świadczenia? Przypomina o tym prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Gertruda Uścińska. – Przypomnę, że są określone terminy płatności, kiedy uprawnieni otrzymują to świadczenie: 1, 5, 6, 10, 15, 20, 25 marca i także 1 kwietnia. Część świadczeniobiorców otrzymała już te świadczenia – podkreśla szefowa ZUS.

Ile osób otrzymało zwaloryzowane świadczenia?

O tym, ile osób dostała już podwyższone świadczenia poinformowała w poniedziałek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg w wieczornym wywiadzie dla TVP Info. – Już blisko 3 mln naszych emerytów i rencistów otrzymało zwaloryzowane świadczenie – powiedziała w programie "Gość Wiadomości" szefowa resortu rodziny i polityki społecznej.

Maląg zwracała uwagę, że minimalna emerytura wzrosła w porównaniu z zeszłym rokiem o niemal 19 proc., do poziomu 1588,44 zł. Taka będzie również wysokość trzynastej emerytury, której wypłaty ruszą wraz z początkiem kwietnia.

