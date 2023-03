Co dalej z wakacjami kredytowymi? Morawiecki: Taka opcja jest i ja o tym głośno mówię

Kredytobiorcy, którzy wyjątkowo mocno odczuwają wysokość rat, spowodowaną podwyżką stóp procentowych, mogą skorzystać z wakacji kredytowych.

Wakacje kredytowe mogą być wydłużone

Do kwestii przedłużenia wakacji kredytowych odniósł się na konferencji prasowej 14 marca premier Mateusz Morawiecki.

– Nie przesądzamy tego, ale też nie wykluczamy. Uzależniamy to od tempa spadku inflacji i od projekcji stóp procentowych, które zostanie zaproponowana wiosną przez NBP – powiedział premier Mateusz Morawiecki. – Taka opcja jest i ja o tym głośno mówię. Jeżeli trzeba będzie ulżyć kredytobiorcom, to my to zrobimy – dodał.

WIRON wykorzystywany zbyt rzadko

Premier został spytany o niewielkie wykorzystanie wskaźnika WIRON przez banki w wyliczaniu wysokości rat kredytów.

– Liczyliśmy na to, że ten wskaźnik w większym stopniu będzie korzystny dla obywateli, niż z obecnych realiów na rynku stóp procentowych to wynika. Mówię o tym dlatego, że dużo większa ulgę proponujemy my rządzący właśnie poprzez program 'Bezpieczny kredyt', poprzez różne nasze działania na rynku, poprzez wakacje kredytowe. To jest gigantyczna ulga. WIBOR zamieniony na nowy wskaźnik – widzę równe analizy – od 0,1 proc. różnicy. Ale przestrzegam przed tym, by z tym wiązać gigantyczną nadzieję. Mam nadzieję, że wszystkie banki w miarę szybko to [WIRON] wdrożą. Wiem, że są rozwiązania takie, które są wdrażane na rynku obecnie; według mnie to nie jest 'game changer', ale jeden z elementów całego rynku finansowego i to dalece nie najważniejszy. Dużo ważniejsze są te elementy, o których mówimy dzisiaj, dużo ważniejsze są wakacje kredytowe i wszystkie działania, które mają służyć do realnego zwiększenia możliwości obsługi różnych kredytów przez obywateli – powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Zgodnie z tzw. mapą drogową, opracowaną przez Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej, stawki WIRON wejdą najpierw do nowych umów i pierwsze kredyty z nimi mogą być oferowane od początku 2023 r., równolegle z dotychczasowymi kredytami opartymi na WIBOR. Nowa stawka ma być także dostępna w produktach, w tym kredytowych, dla przedsiębiorstw.

W 2024 r. mają być oferowane kredyty już tylko ze wskaźnikiem WIRON. W przypadku istniejących już umów zamiana wskaźników WIBOR na WIRON ma nastąpić prawdopodobnie w 2024 r. Pod koniec 2023 r. ma zostać wyznaczony tzw. spread korygujący, który będzie doliczany w przypadku zamiany stawek w istniejących umowach z WIBOR.

Czytaj też:

Rekordowe wyniki banków. Wysokie stopy procentowe zapewniły miliardyCzytaj też:

Wakacje kredytowe dla rolników? Jest zapowiedź wicepremiera