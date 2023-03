Szynkowski vel Sęk o podpisie pod ustawą wiatrakową: Niewątpliwie nas to przybliża do KPO

Podpis prezydenta Andrzeja Dudy pod nowelizacją ustawy wiatrakowej i sankcje Unii Europejskiej na Rosję. Te dwa tematy zdominowały rozmowę z ministrem ds. UE na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia.

Sankcje na Rosję nie działają? „Ja tak na to nie patrzę”

Minister Szymon Szynkowski vel Sęk został poproszony o komentarz do materiału „Rzeczpospolitej”, w którym stwierdzono, że sankcje gospodarcze na Rosję nie działają.

– Ja tak na to nie patrzę. 10. pakiet sankcji jest ambitny, choć życzylibyśmy sobie, aby był jeszcze bardziej ambitny. Jest jeszcze pole do większego zaostrzenia i będziemy to pole zagospodarowywać – powiedział na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia Szymon Szynkowski vel Sęk, minister ds. Unii Europejskiej.

16 marca ma się odbyć kolejny szczyt przywódców europejskich, podczas którego jednym z tematów mogą być kolejne sankcje, w tym te nałożone na Białoruś, o które postuluje Polska.

– Mamy taką głęboką nadzieję. Przyszły tydzień to także posiedzenie Rady Europejskiej. Tam też będą zapadać ważne decyzje polityczne także w sprawach sankcyjnych – powiedział minister ds. Unii Europejskiej.

Przedstawiciele państw mają rozmawiać także o rewizji maksymalnej ceny nałożonej na rosyjską ropę naftową.

– Żeby ten limit miał sens, to trzeba konsekwentnie dokonywać rewizji. My wskazujemy, że dziś ten realny pułap powinien zostać obniżony do około 52 dolarów za baryłkę. Będziemy o to postulować – wyjaśnił Szymon Szynkowski vel Sęk.

Ustawa wiatrakowa z podpisem prezydenta

14 marca prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację tak zwanej ustawy wiatrakowej, czyli jednego z kamieni milowych, które przedstawiła Polsce Komisja Europejska.

– Niewątpliwie nas to przybliża (do wypłaty środków z KPO – przyp. red.). Był to jeden z warunków do spełnienia, na które oczekiwała KE. Ciągle czekamy na wyrok TK w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Myślę, że TK ma pełną świadomość powagi tej sytuacji. Zwrócił się do KPRM z wnioskiem o przygotowanie stanowiska. Ono lada chwila zostanie przygotowana – powiedział minister Szymon Szynkowski vel Sęk. – Jestem przekonany, że nowelizacja ustawy wiatrakowej jest satysfakcjonująca dla KE. Mowa była o liberalizacji przepisów – dodał.

