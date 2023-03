Niemcy chcą zablokować budowę elektrowni jądrowej w Polsce? Moskwa: Po świętach siadamy do rozmów

Od 2035 roku w państwach członkowskich Unii Europejskiej nie będzie można zarejestrować samochodów z silnikami spalinowymi. Decyzja Rady Unii Europejskiej jest związana z chęcią zaostrzenia norm dotyczących emisji dwutlenku węgla.

Wyrok na samochody spalinowe w UE

– Na rok 2023 temat jest zamknięty, ale dokument zawiera obowiązek rewizji planów w 2025 roku i możliwość wprowadzenia zmian w 2026 roku. Mam duże nadzieje wobec tej rewizji, gdyż to rozwiązanie w ogóle nie analizuje wpływu na społeczeństwo i gospodarkę, a wyłącznie o zmniejszenie emisji – powiedziała na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

– W 2025 roku wpisano już konieczność oparcia się na danych dotyczących gospodarek i społeczeństwa – dodała.

Zakaz rejestracji aut spalinowych. „Mariaż ideologii i biznesu”

Zdaniem minister Anny Moskwy sprawa nie jest taka oczywista. Według niej, Unii Europejskiej wcale nie chodzi wyłącznie o kwestie ratowania klimatu.

– To mariaż ideologii i biznesu. Ideologia to bezmyślne mówienie, że trzeba to ograniczyć do 2035, bo inaczej planeta umrze. A biznes widać m.in. w zachowaniu Niemiec, którzy najpierw bardzo popierali pomysł, a dwa tygodnie przed podpisaniem poinformowały, że ten termin jest nie do zaakceptowania. Okazało się, że chodzi o nowy biznes, czyli e-paliwa, które mają być produkowane w Niemczech. KE bardzo szybko zainteresowała się tym rozwiązaniem – powiedziała Anna Moskwa.

Niemcy chcą zablokować budowę polskiej elektrowni jądrowej

Minister Anna Moskwa była pytana o także o inicjatywę niemieckich landów przygranicznych, które chcą zablokować budowę polskiej elektrowni jądrowej. Czy jest to w ogóle możliwe?

– Tego typu uwagi są normalne, złożyła je większość sąsiadów. Zamknęliśmy już rozmowy z Estonią i Łotwą. Zaraz po świętach rozpoczynamy rozmowy z niemieckimi landami. Takie rozmowy mogą mieć dwie funkcje. Po pierwsze może to być wymiana doświadczeń w tym zakresie. Po drugie może być jednak próbą narzekania – powiedziała Anna Moskwa.

– Będziemy z Niemcami rozmawiać, jak z każdym innym państwem. Tego typu opinie mogą wpłynąć np. na zwiększoną ochronę danego gatunku, ale nie może być podstawą do zablokowania inwestycji. Nie ma takiej ścieżki prawnej, aby pójść do UE i powiedzieć, że nie podoba mi się miks energetyczny naszego sąsiada – dodała.

