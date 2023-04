Zasiłek pogrzebowy wzrośnie? Minister rodziny zabrała głos

Kwestia podwyższenia zasiłku pogrzebowego wraca jak bumerang, co nie zaskakuje, gdyż wysokość świadczenia od 2011 roku utrzymuje się na poziomie 4000 zł, podczas gdy ceny usług związanych z pochówkiem rosną. Z niedawnych doniesień „Faktu" wynika, że Sejmowa Komisja Petycji przygotowała projekt ustawy, który zakłada podniesienie zasiłku, i to nie jednorazowo, a co rok.

Zasiłek pogrzebowy wzrośnie? Maląg komentuje

W projekcie zaproponowano, by od 2024 roku zasiłek pogrzebowy był podnoszony o wskaźnik waloryzacji emerytur i rent. Z wyliczeń gazety wynika, że jeśli sprawdzi się prognoza NBP dotycząca waloryzacji wspomnianych świadczeń (mowa o 12,5 proc.), to podwyżka zasiłku pogrzebowego mogłaby wynieść 500 zł, co oznacza, że wyniósłby 4500 zł. Według gazety, zmiany mogłyby być uchwalone jeszcze w tej kadencji.

Kwestia podwyższenia zasiłku pogrzebowego pojawiła się w dzisiejszym wydaniu programu "Graffiti" w Polsat News, którego gościem była minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. – Nie pracujemy aktualnie nad podwyższeniem tego zasiłku – podkreśliła szefowa resortu rodziny i polityki społecznej.

Maląg przypomniała, że w 2011 roku rząd koalicji PO-PSL obniżył wysokość zasiłku pogrzebowego. Zwracała uwagę, że obecna wysokość świadczenia plasuje nas w czołówce, jeśli chodzi o kraje Unii Europejskiej.

Z danych, które otrzymaliśmy z resortu rodziny i polityki społecznej wynika, że w wielu krajach UE wysokość zasiłku pogrzebowego nie przekracza równowartości 2000 zł (np. Bułgaria, Czechy, Słowacja, Hiszpania, czy Portugalia). Ministerstwo zwracało również uwagę, że w niektórych krajach instytucja zasiłku pogrzebowego w ogóle nie występuje (wskazano tu m.in. Węgry, Irlandię, czy Maltę).

