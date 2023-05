Waloryzacja 500 plus. Horała zdradza koszty podwyżki świadczenia

Podczas niedzielnej konwencji „Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości” prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że od 2024 roku nastąpi waloryzacja programu 500 plus. – To będzie nazwa ciągle pamiętana, ale suma już inna – 800 plus – oświadczył wczoraj lider partii rządzącej.

Horała zdradza koszty waloryzacji 500 plus

O to czy są pieniądze na podwyższenie świadczenia pytany był w programie „Kwadrans polityczny" w TVP1 Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. – Tak, od 1 stycznia w budżecie przyszłego roku. To wymaga wygospodarowania mniej więcej 24-26 mld zł – zdradził Horała.

– Dobra sytuacja finansów publicznych, spadające zadłużenie państwa (mamy poniżej 50 proc. długu w stosunku do PKB, a średnia unijna to ponad 70 proc.). Oddech w finansach publicznych pozwala ponownie spojrzeć na potrzeby Polaków. Mamy trudny rok, mamy inflację wywołaną wojną za naszą wschodnią granicą, więc takie nadrobienie dystansu jest konieczne i stąd decyzja, żeby więcej pieniędzy było w kieszeniach polskich rodzin – dodał.

Pytany o to dlaczego politycy Prawa i Sprawiedliwości jeszcze niedawno zaprzeczali, że są plany podwyższenia 500 plus, Horała przypomniał, że „znajdujemy się dwa miesiące za szczytem inflacyjnym".

– Inflacja rosła, sytuacja była pewną niewiadomą, nie wiadomo było, kiedy ten szczyt nastąpi, kiedy tempo wzrostu inflacji zacznie spadać. To jeszcze nie był ten moment, kiedy można było taką obietnicę złożyć, bo Prawo i Sprawiedliwość nie rzuca słów na wiatr i jak składa obietnice to ich dotrzymuje – podkreślał wiceszef resortu funduszy i polityki regionalnej.

