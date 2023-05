Wraca temat podatku od nadmiarowych zysków. Sasin: „Musimy nad tym pracować"

Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin był w środę gościem audycji „Sedno Sprawy" w Radiu Plus. W rozmowie poruszono m.in. kwestię tzw. podatku od nadmiarowych zysków. Gdy w marcu br. wicepremier zdradził w tej samej audycji, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad „stworzeniem odpowiednich mechanizmów, które mają wyrównać nadmiarowe zyski niektórych spółek", na warszawskiej giełdzie zrobiło się czerwono (dotyczyło to głównie indeksu WIG-20, gdzie notowana są największe polskie spółki).

Sasin o podatku od nadmiarowych zysków

W dzisiejszym wywiadzie Sasin podkreślił, że rozwiązanie to narzuca nam Komisja Europejska i udało się je częściowo zrealizować. – W dużej części – w stosunku do spółek paliwowych i energetycznych – to wykonaliśmy, w inny sposób, czyli wprowadzając mechanizmy udziału zysków tych spółek w wyrównaniu kosztów zamrożenia cen energii, czy cen gazu dla odbiorców indywidualnych, ale również dla wielu innych. Zatem, w części zostało to wykonane, a w części nie – powiedział szef resortu aktywów państwowych.

– Z tego co wiem minister klimatu cały czas pracuje nad tymi rozwiązaniami, natomiast nie są one gotowe i nie jest przesądzone jak te kwestie będą wyglądały – dodał.

W internetowej części audycji Sasin zwrócił uwagę, że Komisja Europejska oczekuje wprowadzenia rozwiązań w tym zakresie od sektora górniczego. Wicepremier podkreślił, że sektor ten, jeśli chodzi o wydobycie węgla kamiennego nie jest w Polsce dochodowy, zatem „żadnego podatku tutaj być nie może".

„Musimy nad tym pracować"

W dalszej części wywiadu Sasin przyznał, że w jego ocenie „rozwiązania te nie są już w tej chwili potrzebne, bo zasadniczą kwestię rozwiązaliśmy w inny sposób". Rząd musi jednak nad regulacjami pracować, gdyż takie są oczekiwania ze strony Komisji Europejskiej. – Musimy nad tym pracować z racji regulacji unijnych – stwierdził minister aktywów państwowych.

