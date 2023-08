Maląg: Pandemia to było wielkie wyzwanie. Udało nam się ochronić 8 mln miejsc pracy

W Sejmie odbyła się debata poświęcona m.in. rynkowi pracy w Polsce. Na pytania posłów i posłanek dotyczące bezrobocia odpowiadała minister pracy i polityki społecznej Marlena Maląg, która zaraz po ogłoszeniu lipcowego wyniku stopy bezrobocia, wskazała, że ostatni raz tak dobre wyniki były w 1990 roku.

– Praca daje każdemu z Polaków poczucie bezpieczeństwa i godności. Troska o to jest dla nas priorytetem – powiedziała z mównicy sejmowej minister Marlena Maląg.

Pandemia zachwiała rynkiem pracy

Szefowa resortu przypomniała, że tak dobry wynik osiągnięto, mimo tego, że jeszcze niedawno rząd musiał się mierzyć z efektami lockdownów wywołanych pandemią COVID-19.

– To było wielkie wyzwanie dla rządu. Priorytet postawiony przez premiera Mateusza Morawieckiego był jednoznaczny – ratujemy miejsca pracy i w ten sposób pomagamy firmom, aby mogły przetrwać trudny czas. Decyzje o wprowadzeniu tarcz antykryzysowych, przyczyniły się do tego, że te ponad 250 mld złotych udało się uchronić ponad 8 milionów miejsc pracy – przypomniała Marlena Maląg.

– Z jednej strony setki miliardów złotych na wsparcia do wynagrodzeń, ale z drugiej strategiczne inwestycje realizowane razem z samorządami. Troszczymy się o to, aby Polska rozwijała się w sposób równomierny i sprawiedliwy. To także przekłada się na sytuację na rynku pracy. A ona jest dobra. Jesteśmy drugim krajem w UE pod kątem bezrobocia. Średnia bezrobocia w Polsce to 2,7 proc., przy średniej unijnej, która sięga 5,9 proc. To pokazuje, że polski rząd troszczy się o Polaków i polskie firmy – powiedziała szefowa resortu.

Bezrobocie w Polsce. W niektórych regionach jest gorzej

Jednak nie we wszystkich regionach w Polsce bezrobocie jest tak niskie, jakie raportuje Główny Urząd Statystyczny.

– Jeśli spojrzymy na mapę bezrobocia w Polsce, to są regiony, gdzie jest ono wyższe, tak jest np. w województwach warmińsko-mazurskim, czy podkarpackim. Uruchamiamy wiele projektów, które pozwalają aktywizować osoby bezrobotne. To m.in. projekt Stabilna praca – silna rodzina, czy program Czas dla Młodych, które pomagają ludziom młodym wchodzić na rynek pracy – powiedziała Marlena Maląg.

