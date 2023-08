Bezrobocie w UE. Polska o krok od najlepszego wyniku

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 6,4 proc. w czerwcu 2023 r., tyle samo co miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Zanotowany wskaźnik był nieco niższy od przewidywań ekspertów. Konsensus rynkowy wynosił 6,5 proc.

Jeszcze lepszy odczyt zanotowano w całej Unii Europejskiej. Wskaźnik ten wyniósł 5,9 proc. w czerwcu wobec 5,9 proc. miesiąc wcześniej. Do niższego poziomu bezrobocia w całej wspólnocie przyczyniły się kraje, które nie należą do strefy euro. Wśród nich jednym z liderów i wzorów do naśladowania może być Polska.

Polska wśród liderów

Polska gospodarka pozostaje w tym zestawieniu przykładem od stycznia. To właśnie od początku roku poziom bezrobocia rejestrowanego pozostaje według europejskich danych niemal niezmienny (spadek o 0,1 punktu procentowego w lutym). Obecnie jest to 2,7 proc., co daje drugi z najlepszych wyników w całej Unii Europejskiej. Identyczny wynik zanotowały Czechy. W statystykach nieznacznie nas i sąsiadów wyprzedza wyłącznie Malta, która zanotowała poziom 2,6 proc.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, na koniec czerwca 2023 r. wyniosła 5 proc., co daje niemal dwukrotnie wyższy poziom od tego, co wskazały dane urzędu Unii Europejskiej.

Bezrobocie w UE. Jak mierzone są dane?

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

