Zandberg: Polakom opłaci się skrócenie czasu pracy

Współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg był w poniedziałek gościem Radia Zet. Jednym z wątków rozmowy był kwestia skrócenia tygodnia pracy. W sondzie przeprowadzonej przez rozgłośnię, niespełna 60 proc. słuchaczy odpowiedziało twierdząco na pytanie: "Czy Polakom opłaci się 4-dniowy tydzień pracy?". Blisko 40 proc. respondentów było przeciwnego zdania. – Polakom opłaci się skrócenie czasu pracy i Polacy zasługują na skrócenie czasu pracy – powiedział Zandberg.

Razem za stopniowym skróceniem czasu pracy do 35 godzin

Jeden z liderem partii Razem przypomniał, że jego ugrupowanie zaproponowało skrócenie czasu pracy z obecnych 40 godzin do 35 godzin. – Chcemy to zrobić nieco bardziej elastycznie – byśmy stopniowo zeszli w ciągu jednej kadencji do 35 godzin. Ale decyzje o tym były podejmowane na dole, czy to mają być 4 dni w tygodniu, czy 35 godzin ma być rozłożone na 5 dni – tłumaczył Zandberg, w internetowej części audycji.

Pytany o to, czy możliwe jest, by Polacy zarabiali tyle samo po skróceniu czasu pracy, polityk odpowiedział: – Tak. Wiemy to z doświadczenia krajów, które czas pracy obniżały. Mówię tu także o naszych doświadczeniach.

Zandberg przypomniał, że w przeszłości „schodziliśmy z 42 godzin pracy do 40 godzin pracy, nie obniżając wynagrodzeń". – Mamy dobrą sytuację na rynku pracy, która pozwala na to, żeby iść do przodu z postępowymi reformami. W Polsce jest dosyć niski poziom bezrobocia. Jeśli ktoś chce pchać pensje w dół – siły rynkowe będą mu to utrudniać – mówił współprzewodniczący partii Razem.

