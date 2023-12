Orlen Synthos Green Energy skarży się na ABW. Kamiński: Manipulacje i kłamstwa

Nie cichną echa opinii Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na temat budowy modułowych reaktorów jądrowych przez spółkę Orlen Synthos Green Energy. Na słowa zarządu spółki zareagował były koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński.

Ministerstwo wydało zgodę na SMR-y

„Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało decyzję zasadniczą dla lokalizacji małych reaktorów atomowych. Tym samym mamy zielone światło do budowy SMRów w Polsce, z których pierwszy powstanie do 2030 roku. To bardzo dobra wiadomość dla Polaków i polskiej gospodarki, bo SMRy to gwarancja taniej energii i ciepła dla miast” – poinformował na platformie X (dawniej Twitter) prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Orlen za pośrednictwem Orlen Synthos Green Energy (OSGE, wspólna spółka koncernu z Synthosem) starał się o decyzję zasadniczą od wielu miesięcy. Taka decyzja to rodzaj potwierdzenia ze strony państwa, że „akceptuje” plany inwestora czy właściciela danej technologii jądrowej.

ABW blokuje budowę SMR-ów

Decyzja MKiŚ nie jest jednak taka oczywista, jak mogłoby się wydawać. Wcześniej negatywną opinię w tej sprawie wydała bowiem Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Orlen Synthos Green Energy nie otrzymał pozytywnej opinii Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która wymagana jest w procesie uzyskiwania decyzji zasadniczej. Nie wiadomo więc, czy decyzję wydano mimo negatywnej opinii ABW czy też Agencja zmieniła ocenę projektu OSGE.

Mariusz Kamiński reaguje

Komunikat w sprawie wydał także Mariusz Kamiński, który do niedawna jako minister spraw wewnętrznych i administracji nadzorował pracę ABW.

„Zarzuty kierownictwa spółki OSGE ws. opinii ABW dot. wniosku o decyzję zasadniczą dla budowy elektrowni atomowej w Polsce zawierają manipulacje i kłamstwa” – napisał Mariusz Kamiński, po czym przedstawił szereg argumentów.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego opiniuje wnioski dot. decyzji zasadniczej dla budowy elektrowni atomowych w Polsce. Przed wydaniem opinii Agencja prowadzi wieloelementowe postępowanie opiniodawcze mające na celu ocenę wpływu wskazanej inwestycji na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.

„W sposób nienależyty zabezpiecza interesy państwa”

Kamiński napisał, że w opinii ABW, inwestycja w sposób nienależyty zabezpiecza interesy państwa. Zaznaczył jednak, że część informacji jest niejawna.

„Odnosząc się do wniosku złożonego przez OSGE należy wskazać, że w ocenie ABW prowadzona przez spółkę inwestycja w sposób nienależyty zabezpiecza interesy Skarbu Państwa, w tym spółki Orlen. Szczegółowe ustalenia w tej sprawie, zawierające także informacje niejawne, zostały przedstawione uprawnionym podmiotom i nie mogą zostać podane do publicznej wiadomości” – czytamy.

Działania ABW podejmowane w tej sprawie miały na celu należyte zabezpieczenie interesów RP, były prowadzone zgodnie z przepisami i przy zachowaniu najwyższych standardów.

Manipulacje i kłamstwa

Były minister zaznaczył także, że działania spółki OSGE ocenia bardzo negatywnie.

„Kategorycznie odrzucam insynuacje i kłamstwa spółki OSGE, która próbuje manipulować obrazem działań ABW, a także stawia zarzuty kierownictwu Agencji oraz Ministrom nadzorującym służby. To nieuprawnione działania, które mają na celu manipulowanie opinią publiczną i prowadzą do zakłamania działań podejmowanych przez Agencję w tej sprawie” – czytamy w oświadczeniu.

