KE pójdzie na rękę rolnikom ws. Zielonego Ładu? Kołodziejczak: Będą duże ustępstwa

W środę RMF FM podało, że Komisja Europejska przedstawi w przyszłym tygodniu nowe propozycje legislacyjne wychodzące naprzeciw postulatom rolników, protestującym ws. Zielonego Ładu. – Będzie propozycja bardzo dużego zmniejszenia obciążeń dla rolników – powiedział w rozmowie z rozgłośnią Janusz Wojciechowski, komisarz ds. rolnictwa, podkreślając, że „będzie to korzystne dla rolników”.

Bruksela ma zobowiązać się, że nie będzie w tym roku kar dla rolników, którzy nie spełnią norm środowiskowych czy klimatycznych. To znaczy, że nie będą zmniejszane ich dopłaty bezpośrednie. Z kolei w latach 2025-2027, czyli do końca okresu budżetowego zostaną wprowadzone zmiany łagodzące dotychczasowe wymagania Zielonego Ładu. Będą to rozwiązania legislacyjne. – Będzie to pakiet rozwiązań, który powinien zdjąć z rolników wszystkie obawy nie tyle z Zielonym Ładem, ale z jego elementami, które są we Wspólnej Polityce Rolnej – przekazał unijny komisarz ds. rolnictwa.

We wspomnianym pakiecie znaleźć miałoby się m.in. całkowite odejście od obowiązkowego ugorowania 4 proc. gruntów.

Zmiany w Zielonym Ładzie jednak będą?

Na słowa Wojciechowskiego szybko zareagowała Komisja Europejska. – Komisarz Wojciechowski wypowiadał się jako osoba prywatna, co w żaden sposób nie odzwierciedla oficjalnego stanowiska Komisji. Jesteśmy przekonani, że rolnictwo, polityka klimatyczna i ochrona przyrody mogą iść w parze. Potrzebujemy jednego i drugiego – przekazano w komunikacie do którego dotarła telewizja Polsat News.

Komisja zaznaczyła, że wkrótce przedstawi „szereg propozycji mających na celu sprostanie wyzwaniom stojącym obecnie przed rolnikami".

Do zamieszania w tej sprawie odniósł się w wywiadzie dla Radia Zet Michał Kołodziejczak, wiceminister rolnictwa. – Uważam, że zmiany będą duże. Z tego co wiem (Wojciechowski) wyszedł trochę przed szereg, jako pierwszy chciał przedstawić informacje, które są dobre dla rolników – powiedział wiceszef resortu rolnictwa.

Kołodziejczak podkreślił, że z informacji, które do niego dotarły wynika, że „będą duże ustępstwa, duże udogodnienia, jeśli chodzi o Zielony Ład". Zaznaczył jednak, że należy poczekać na oficjalne informacje w tej sprawie.

Takie informacje mogą pojawić się podczas zaplanowanego na sobotę spotkania premiera Donalda Tuska z rolnikami. – Będę miał coś poważnego do zakomunikowania, jeżeli chodzi o Zielony Ład, między innymi o przepisy dotyczące ugorowania – zapowiedział w czwartek rano premier.

